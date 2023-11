“Due maledetti amici”: Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo sul palco del Teatro Fonderia

Follonica (Grosseto). Cosa succede quando due grandi del teatro italiano si lasciano prendere dall’improvvisazione, portando avanti una “chiacchierata in musica”? Lo potrà scoprire il pubblico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, giovedì 28 dicembre, con uno degli appuntamenti che si vanno ad aggiungere a quelli della stagione teatrale “Metamorfosi”. Sono aperte, infatti, le vendite per “Due maledetti amici” che porta sul palco Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo, accompagnati da Musica da Ripostiglio.

Lo spettacolo

Un viaggio che avviene sulla scena, a metà tra lo spettacolo teatrale e la reunion tra vecchi compagni di avventure, diretto da Giovanni Veronesi, regista, attore e sceneggiatore toscano, che, dopo lo show televisivo del 2019 “Maledetti amici miei”, torna sul palco con lo showman Rocco Papaleo, per uno spettacolo spontaneo e coinvolgente, in cui anche il pubblico è chiamato a fare la propria parte.

“Prosegue questa galoppata di amici che si ritrovano e non demordono, ormai siamo dei boomer che si vestono vintage e vogliono essere moderni – ha detto Veronesi dello spettacolo. – Tutto verte sul non sapere cosa diremo, la cosa principale è ironizzare su noi stessi”.

Improvvisazione, racconti e aneddoti dei due grandi artisti, che sapranno divertire e coinvolgere il pubblico della città del golfo.

Ad accompagnare Veronesi e Papaleo in questa “chiacchierata in musica”, che aveva mosso i primi passi nel 2016 con lo spettacolo “A ruota libera”, saranno i Musica da Ripostiglio, gruppo maremmano pop-swing che si è affermato in questi anni, anche per la ricca attività nei teatri accanto a nomi importanti del panorama culturale italiano. I Musica da Ripostiglio sono Luca Pirozzi (voce, chitarra, banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso), Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni).

Biglietti

I biglietti possono essere acquistati sul sito https://www.marte.18tickets.it/, all’ufficio turistico Iat Follonica (in via Roma 49, aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19) o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Foto di Alessia Piccinetti