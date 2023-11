Laboratorio di danza e spettacolo: a teatro una domenica dedicata ai bambini

Follonica (Grosseto). Al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica si alza il sipario sulla rassegna “Famiglie a teatro”, pensata per un pubblico più giovane, con una proposta, curata dalla compagnia residente Zaches Teatro, adatta ad adulti e bambini.

Domenica 12 novembre, alle 17, è in programma lo spettacolo “Esercizi di fantastica” di Giorgio Rossi, vincitore del premio della giuria e del premio del pubblico al Vimercate Ragazzi Festival 2021.

Lo spettacolo

Un’opera, prodotta dall’associazione Sosta Palmizi e ispirata dall’idea di “Fantastica” di Gianni Rodari, che, con il linguaggio della danza e del movimento, parla del potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di straordinario. Rodari, infatti, vicino al surrealismo degli anni Cinquanta e ispirandosi all’opera di Alfred Jarry e alla sua patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie, affermava infatti l’esistenza di una Fantastica in totale contrapposizione alla Logica. Con il suo spettacolo, quindi, Rossi proporrà al pubblico una rappresentazione all’apparenza leggera, ma che potrà stimolare riflessioni sul nostro modo di vivere e sulla società.

“Nella sua ‘Grammatica della fantasia’ – dichiara Luana Gramegna, di Zaches Teatro –, che scaturisce da un frammento in cui il poeta Novalis afferma che, se esiste una logica, deve necessariamente esistere anche una fantastica, Rodari individua metodi ed esercizi per allenare, appunto, la mente a sviluppare la fantasia; Giorgio Rossi, regista e coreografo della storica compagnia di teatro danza Sosta Palmizi, riesce con i suoi performer a estrapolare i principi individuati da Rodari e utilizzarli dentro ai movimenti, ai suoni, agli oggetti, dimostrando come tutto può essere messo in discussione, e visto da un’altra prospettiva. Un lavoro che riesce a coinvolgere un pubblico veramente ampio, dai 4 anni in su, grazie al suo linguaggio universale, che è quello delle emozioni, e che abbiamo scelto per aprire la rassegna dedicata alle famiglie”.

La trama

“Esercizi di fantastica”. Una casa grigia e tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, gli occhi sempre attaccati agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato: una farfalla che sposterà il loro sguardo altrove e la casa che diventerà teatro di nuove avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti.

“Esercizi di fantastica” nasce da un’idea di Giorgio Rossi e una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti, Giorgio Rossi. Sul palco Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti con le scenografie di Francesco Givone, Francesco Manenti e Francesca Lombardi, mentre i costumi di Beatrice Giannini, Francesca Lombardi e le illustrazioni di Francesco Manenti; disegno luci ad opera di Elena Tedde e con l’esecuzione tecnica di Massimiliano Ferrari.

Continua anche quest’anno il progetto “Domeniche a teatro”, in collaborazione con Cantiere Cultura e la libreria Altri Mondi. Adulti e bambini hanno la possibilità di passare una domenica pomeriggio in teatro partecipando gratuitamente ad attività culturali di alta qualità prima della visione dello spettacolo. Anche quest’anno, dunque, le famiglie potranno arrivare già alle 15 per partecipare alle attività legate ai temi dello spettacolo, mentre alle 16.15, nella zona bar del Teatro, verrà offerta gratuitamente una merenda a buffet ecosolidale a tutti i bambini. La fotografa Ilaria Costanzo documenterà, come lo scorso anno, con scatti d’artista i pomeriggi a teatro, mentre nella zona bar saranno esposte le sue fotografie con i volti della scorsa stagione.

Il laboratorio

Sempre domenica 12 novembre, dalle 15.30 alle 16.15, Giorgio Rossi e Sosta Palmizi condurranno un laboratorio gratuito per bambini e genitori. Il laboratorio, attraverso un approccio diretto e attivo di gioco e danza, avvicinerà il pubblico dei più piccoli dai 5 ai 10 anni, e i loro genitori, a sentire ed esprimere lo stupore del proprio essere danzante in relazione ad una nuova modalità di dialogo con sé e con l’altro. Ingresso gratuito, massimo 20 partecipanti, consigliata la prenotazione all’ufficio Iat.

“Esercizi di fantastica” fa parte della rassegna “Famiglie a teatro”, dedicata ai ragazzi e alle famiglie, che si intreccia con la rassegna “Altri percorsi” e con i nove spettacoli della stagione teatrale, realizzata per conto del Comune di Follonica da Ad Arte Spettacoli.

Per acquistare i biglietti, al costo di 5 euro, è possibile rivolgersi all’ufficio Iat di Follonica, in via Roma 49, e alla biglietteria del teatro il giorno prima dello spettacolo oppure online su www.lepolda.adarte.18tickets.it.