Laboratorio di danza e spettacolo: a teatro una domenica dedicata ai bambini

Follonica (Grosseto). Domenica 12 novembre, il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospiterà un laboratorio di teatro danza per bambine, bambini e genitori a cura di Giorgio Rossi, co–fondatore nel 1984 della Sosta Palmizi‚ sigla sotto la quale‚ in 30 anni‚ hanno lavorato oltre 400 danzatori e non, che via via hanno trovato lavoro nelle maggiori compagnie di teatro danza italiane e europee. A seguire, alle 17, si terrà lo spettacolo “Esercizi di fantastica“, spettacolo vincitore del premio della giuria e premio del pubblico del Vimercate Ragazzi Festival 2021.

Il laboratorio

L’appuntamento è dalle 15 alle 16.15 nella sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda. L’ingresso è gratuito e comprende un massimo di venti iscrizioni. La prenotazione è consigliata all’ufficio Iat di via Roma 49 (tel. 0566.52012, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19).

Il laboratorio, attraverso un approccio diretto e attivo di gioco e danza, avvicinerà il pubblico dei più piccoli (dai 5 ai 10 anni) e i loro genitori, a sentire ed esprimere lo stupore del proprio essere danzante in relazione ad una nuova modalità di dialogo con sé e con l’altro.

Lo spettacolo

Lo spettacolo “Esercizi di fantastica” è di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti e Giorgio Rossi con Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti (Dai 4 anni – durata 50 minuti).

Trama: una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, gli occhi sempre attaccati agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato! Una farfalla sposterà il loro sguardo altrove e la casa diventerà teatro di nuove avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti. Lo spettacolo racconta, attraverso la danza e il movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario.

Il pomeriggio di domenica fa parte del progetto “Domeniche a teatro“, in collaborazione con Cantiere Cultura e la libreria Altri Mondi. Adulti e bambini hanno la possibilità di passare una domenica pomeriggio in teatro partecipando gratuitamente ad attività culturali di alta qualità prima della visione dello spettacolo. Il progetto è nato l’anno scorso con l’intento di creare sinergie con realtà e spazi sia del territorio, che, con professionisti del settore, offrono alle famiglie un servizio culturale di più ampio respiro. Anche quest’anno le famiglie potranno arrivare già dalle 15 per partecipare alle attività ideate in connessione ai temi dello spettacolo, mentre alle 16.15, nella zona bar del teatro, verrà offerta gratuitamente una merenda a buffet ecosolidale. La fotografa Ilaria Costanzo documenterà, come lo scorso anno, con scatti d’artista i pomeriggi a teatro, mentre nella zona bar saranno esposte le sue fotografie con i volti della scorsa stagio.