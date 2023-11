“Fogli di carta”: Mattia Fara presenta il suo secondo inedito

Grosseto. Dopo l’esordio del primo singolo “Domani per me”, Fara presenta il suo secondo inedito, “Fogli di carta”, con l’etichetta Milano records e prodotto da Pensodromo Studios.

Mattia Fara, classe 2000, ha la passione per la musica nel sangue e da due anni sta lavorando ad un progetto per rendere quel sogno una realtà. E i risultati sono già arrivati: il primo singolo del giovane follonichese uscito a fine luglio di quest’anno ha trovato subito un ottimo riscontro del pubblico. Un successo che ha spronato Fara a continuare quest’avventura.

«”Fogli di carta” – racconta Mattia – nasce dal bisogno di esprimere me stesso e i miei sentimenti più nascosti. Emozioni che con delicatezza, ma anche timore, ho tenuto nascoste in questi anni e che sentivo il bisogno di far uscire per condividerle e invitare le persone nel mio mondo. Nel testo si parla di fogli di carta dove scrivo (con difficoltà) pensieri sulle mie esperienze di vita. Perché difficoltà? Perché non è mai stato facile per me guardarmi dentro e dirmi le cose in faccia, o scriverle appunto su un foglio di carta. Ma quando lo faccio provo una sensazione unica che mi fa sentire bene e sospeso nell’aria. Ho anche pianto su questi fogli e ho voluto descrivere questo momento nel testo della canzone immaginando le mie lacrime sparate da pistole ad acqua verso quelle parole».