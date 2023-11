“Sei mesi in Baracca”: ecco il libro di Michela Radi scritto con e per gli ospiti della Rsa

Follonica (Grosseto). “Sei mesi in Baracca”, non è un banale racconto di ricette, ma è anche un lavoro narrativo che riporta le storie degli ospiti della Rsa Marina di Levante di Follonica, con le collaborazioni della cooperativa Kcs di Roma. L’autrice, Michela Radi, presenterà il suo lavoro sabato 4 novembre, alle 16, nella sala Tirreno di via Bicocchi 53/a. L’evento è patrocinato dal Comune di Follonica.

Il libro

“Sei mesi in baracca” nasce all’interno di un progetto molto più ampio dal titolo “Morsi e bocconi“, che voleva configurarsi come viaggio attraverso le regioni italiane. È un libro scritto per e con gli ospiti della struttura sul mare. Le ricette, il ricordo di cibi buoni gustati in giro per l’Italia, voleva essere il leit motiv che accompagna una vera e propria escursione alla scoperta del nostro Paese, di valli e città lontane. Le narrazioni di chi aveva vissuto lontano, visitato altri posti, gustato piatti tipici di altri paesi dovevano essere il fattore in grado di suscitare l’interesse comune ad approfondire la conoscenza di realtà diverse. L’entrata in Rsa di una signora, che aveva vissuto per gran parte della sua vita a Torino, e l’incontro con la referente della cooperativa Kcs caregiver della struttura di Roma 1, nativa della Val d’Ossola, hanno ad esempio portato a scoprire altri modi di cucinare la polenta o la bagna cauda.

Sono stati scritti così i “dodici racconti, più uno“, che sono diventati la trasposizione letteraria delle esperienze e delle vicende, che hanno segnato la vita della Rsa Marina di Levante. Il progetto si è quindi sviluppato in un lungo percorso che, partendo da Follonica, ha attraversato l’Italia, valorizzando storie di vita, creando relazioni ed incontri tra operatori ed anziani, coinvolgendo due strutture, creando occasioni di scambio e confronto, con un’ idea condivisa.

«”Sei mesi in Baracca” non è un banale racconto di ricette, seppur pregevoli – commenta l’assessore al sociale Alessandro Ricciuti -. Il grande merito del lavoro di Michela, con l’aiuto anche di Michela Tognotti, sta nella ricomposizione narrativa, attraverso le storie degli ospiti e dei visitatori della struttura, nelle visite al quartiere Senzuno e nelle collaborazioni realizzate con la cooperativa Kcs di Roma, di quelle memorie della tavola che riportano alla vita familiare, alla normalità, alla vita sognata che conserva il segno della speranza. Per me, che ho vissuto questi anni gestendo la delega delle politiche sociali nel Comune di Follonica, è stato un grande privilegio poter assistere allo sforzo eccezionale delle operatrici e degli operatori della struttura, teso a garantire al meglio non solo l’emergenza sanitaria, ma anche la salvaguardia di tutti gli ospiti della struttura di Marina di Levante, ciascuno con le proprie fragilità, il proprio vissuto e la propria dignità umana, con una luce di speranza che buttava il cuore oltre l’ostacolo della pandemia e del relativo isolamento».