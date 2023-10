“Siamo quello che mangiamo”: medicina e letteratura protagonisti di una conferenza emozionale

Follonica (Grosseto). Venerdì 20 ottobre, alle 21.00, nella sala Eugenio Allegri del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, si terrà l’appuntamento conclusivo del progetto “Il bello di stare bene”, promosso da Fineco Firenze ed organizzato dall’associazione Insieme in Rosa Onlus, che ha preso il via il 16 giugno scorso a Castiglione della Pescaia: “Siamo quello che mangiamo” è il titolo della conferenza emozionale tra medicina e letteratura che terranno la dott.ssa Valentina Culicchi, dirigente medico dell’Uos Nutrizione clinica, e il professor Giacomo Moscato, docente e attore del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto.

L’incontro

L’evento sarà ancora una volta all’insegna del benessere: lo scopo dell’incontro, infatti, sarà quello di sottolineare quanto l’informazione e la prevenzione siano fondamentali per la salute psicofisica di ciascuno di noi e, per farlo, in questo caso specifico, sarà presa in esame la nutrizione. Alla relazione medica si aggiungeranno delle vere e proprie incursioni teatrali che porteranno il pubblico a conoscere come gli stessi argomenti scientifici vengano affrontati nella letteratura e nella mitologia. Nell’occasione, nella stessa sala Eugenio Allegri, sarà esposto il dipinto collegato al progetto, che ha come titolo proprio “Il bello di stare bene”. Il quadro è stato realizzato dalla pittrice follonichese Dora Pianezzola e sarà donato alla sede del distretto Asl di Follonica.

Il coordinamento medico-scientifico sarà a cura della dott.ssa Alessandra Buonavia, responsabile dell’Uosd di Mammografia USL Sud-Est.

Moderatrice della serata sarà Claudia Dondoli, coordinatrice del progetto “Centro studi” del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto.