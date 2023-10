Stagione teatrale: al via la vendita degli abbonamenti per i nuovi spettatori

Follonica (Grosseto). Si aprono sabato 12 ottobre le vendite per i nuovi abbonati della stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, promossa dall’amministrazione comunale e realizzata da Ad Arte Spettacoli.

Quattro le tipologie di abbonamento tra cui scegliere: due prevedono la possibilità di assistere a tutti gli spettacoli in calendario e a una rappresentazione della rassegna “Altri percorsi”, mentre due tipologie danno la possibilità di acquistare il proprio posto per cinque spettacoli.

Sono nove gli spettacoli della stagione, che vanno dal teatro classico a quello civile, passando per la danza e il teatro dell’assurdo, e che portano la città del golfo al centro di un’offerta culturale che può competere con quella di grandi città. Oltre ai nove appuntamenti con la stagione teatrale, anche quest’anno saranno proposti quattro spettacoli per la rassegna “Altri percorsi”, dedicata alle nuove strade del teatro contemporaneo italiano, e quattro incontri pensati per le famiglie e i ragazzi.

Il programma

Si inizia con Marco Paolini, che inaugura la stagione con lo spettacolo “Antenati – The Grave Party” per arrivare ai classici come “L’avaro” di Molière, portato in scena il 26 gennaio da Ugo Dighero; si spazia da Umberto Orsini, interprete di “Le memorie di Ivan Karamazov”, tratto dal romanzo di Dostoevskij (10 aprile) a “Ferdinando” (il 30 novembre), uno dei capolavori del drammaturgo e regista Annibale Ruccello, prematuramente scomparso; senza dimenticare il lavoro di compagnie più giovani come “I Gordi”, che con “Pandora” (15 febbraio) porteranno in scena uno spettacolo dinamico e provocatorio, o Vuccirìa Teatro, che il 22 marzo presenta “Immacolata concezione“, una pièce che mette al centro i ruoli sociali.

Sarà presente in stagione anche la grande danza con “Cultus” (15 dicembre), della compagnia siciliana Zappalà, e il teatro dell’assurdo con i comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che si cimenteranno in un classico di Ionesco “Delirio a due” (8 marzo), per arrivare al teatro di impegno civile con lo spettacolo che chiude la stagione il 19 aprile “Nel tempo che ci resta”, di César Brie, dedicato alle figure dei giudici Borsellino e Falcone.

Gli abbonamenti

Nelle tipologie di abbonamento A e B è possibile assistere ai nove spettacoli della stagione più uno spettacolo a scelta tra “L’ultimo nastro di Krapp” di Teatro Studio Kripton e lo spettacolo “La sparanoia” di Fettarappa Sandri/Guerrieri.

Due anche le tipologie di abbonamento a cinque spettacoli offerte: con la tipologia C si potrà assistere agli appuntamenti di teatro contemporaneo e quindi “Antenati”, “Cultus”, “Pandora”, “Immacolata concezione” e, per la rassegna “Altri percorsi”, “La sparanoia”; mentre con l’abbonamento D spazio al teatro classico con “Ferdinando”, “L’avaro”, “Delirio a due”, “Nel tempo che ci resta” e “L’ultimo nastro di Krapp”.

Il costo per l’abbonamento a 10 spettacoli va da 145 euro per il primo settore (125 euro ridotto) a 120 euro per il secondo settore (85 euro ridotto), mentre quello per la formula che prevede cinque serate va da 77,50 euro nel primo settore (ridotto 67,50 euro) a 62,50 euro nel secondo settore (47,50 euro ridotto).

I biglietti

Per i singoli spettacoli il biglietto ha un costo, nel primo settore, di 24 euro per il biglietto intero e 20 per il ridotto e, nel secondo settore, di 19 euro intero e 12 euro per il ridotto. Le riduzioni sono previste sotto i 25 anni e sopra i 65.

I biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di Follonica in via Roma 49 (da martedì a domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0564.52012) o sul sito https://leopolda.adarte.18tickets.it/.