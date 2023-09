“Alla Fonderia: l’Officina riapre” presentazione del catalogo del cantiere d’arte

Follonica (Grosseto). Sabato 30 settembre, alle 11, alla Fonderia 1 dell’ex Ilva a Follonica (in via Roma 100) sarà presentato il catalogo del cantiere d’arte “Alla Fonderia: l’Officina riapre“, svoltosi tra il maggio e il luglio scorso proprio in questi locali.

“Un progetto importante – scrive il curatore Filippo Lotti –, quello di questo cantiere d’arte, voluto dall’artista Giuliano Giuggioli che, invitato dall’amministrazione comunale di Follonica, ha elaborato un progetto artistico per omaggiare la sua città nel centenario della costituzione del Comune. L’idea, nata da Giuggioli, che è stato anche direttore artistico dell’iniziativa, ha fissato un tema specifico da lui stesso sviluppato assieme ai suoi compagni di viaggio invitati a partecipare al cantiere: il piombinese Claudio Cionini e il suo concittadino Dario Vella. Ha avuto così inizio un viaggio a ritroso nel tempo alla ricerca di tre momenti emblematici, tre istantanee, del sito industriale simbolo di Follonica, il complesso dell’ex Ilva, questo il tema affidato, per anni stabilimento siderurgico, luogo che è diventando, con la Fonderia 1, il cantiere delle loro realizzazioni”.

“Il tema scelto – continua Lotti – è stato sviluppato dai nostri artisti utilizzando tre grandi tele sulle quali hanno raccontato le loro storie. Attraverso la loro arte e la loro poetica espressiva e i diversi linguaggi pittorici, gli artisti per due mesi hanno realizzato le loro opere dal vivo lavorando davanti agli avventori che, incuriositi o per amicizia, andavano a visitare il cantiere vedendo così la progettazione e la realizzazione di questo progetto pittorico. Ognuno degli artisti ha realizzato il proprio lavoro con diverse tecniche e ne sono nate tre opere molto eterogenee tra loro”.

Un catalogo che racconta il percorso di questo cantiere attraverso le immagini di Carlo Tardani, che ha messo al servizio del progetto i suoi scatti fotografici appositamente realizzati durante tutto il periodo del cantiere, immortalando i vari momenti creativi di ogni artista con un vero e proprio story frame, un racconto d’arte per immagini, dalla tela bianca all’opera finita.

“Un grazie – conclude Lotti – a tutta l’amministrazione comunale di Follonica per aver creduto nel progetto, per averlo sostenuto e per aver messo a disposizione risorse importanti per la sua buona riuscita. Il loro apporto e il loro supporto sono stati indispensabili e gratificanti”.

Saranno presenti all’incontro di sabato, oltre agli artisti Giuggioli, Cionini e Vella, il sindaco di Follonica, Andrea Benini, con gli assessori Barbara Catalani e Alessandro Ricciuti, il curatore del catalogo Filippo Lotti, la storica dell’arte e docente all’Università di Urbino Sara Taglialagamba e Carlo Tardani.

La mattinata sarà anche l’occasione per visitare la mostra antologica di Giuliano Giuggioli “In Itinere” all’interno della Fonderia 1. La mostra, che chiuderà i battenti l’8 ottobre, resterà aperta, a ingresso libero, tutti i giorni dalle 16 alle 19.

Per informazioni: FuoriLuogo, cell. 333.3892402.