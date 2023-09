“Giorni felici”: lo spettacolo teatrale “Edda” chiude la manifestazione

Follonica (Grosseto). “Giorni felici” 2023 arriva alla conclusione: dopo sette spettacoli organizzati tra Follonica, Sticciano Scalo (Roccastrada) e la miniera di Ravi-Marchi (Gavorrano), dal 20 agosto al 17 settembre, la rassegna di teatro nata nel 2021 dall’idea di Eugenio Allegri presenta l’ultima rappresentazione prevista da programma, sabato 23 settembre (ore 21.15), al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, “Edda. Ascesa e caduta di una figlia ribelle”.

La pièce, prodotta da Teatro Popolare d’Arte, è liberamente ispirata alla vita di Edda Ciano Mussolini; a portarla in scena sarà Chiara Migliorini, sua anche la scrittura scenica, con la regia di Gianfranco Pedullà.

Lo spettacolo

Il testo della Migliorini è una specie di “anatomia del fascismo”: fascismo inteso come una costruzione politica e mentale di una pratica di potere che ha condizionato a lungo la vita pubblica e privata degli italiani; e che – ancora oggi – periodicamente si riaffaccia alla ribalta con le sue ideologie, strutture, sigilli di fierezza, ostentazioni di conquiste. All’interno della costruzione del fascismo italiano si muove la figura di Edda Mussolini, primogenita del Duce, donna di mondo, icona di stile, incline alle passioni, carica di un magnetismo seduttivo e al tempo stesso di una fragilità tale da non sentirsi mai nel posto giusto. La drammaturgia testuale e musicale originale e la messa in scena di Edda tratteggiano la figura di una donna senza pace e in eterno incontro/scontro sentimentale/ideologico con il padre, il marito Galeazzo Ciano e la società che lei stessa rappresenta. Una donna che crede nel potere: pronta a spiccare il volo, si nutre degli ideali di sfida, forza, superiorità. Edda è anche il simbolo di un sistema che crolla su sé stesso: una donna che aspira a volare alto senza valutare il rischio della caduta, in nome di un amore smisurato, cieco e fanatico.

Chiara Migliorini

Chiara Migliorini (classe 1986) è attrice, perfomer, autrice, regista e formatrice. Studia danza dal 1992 e inizia a frequentare il mondo del teatro nel 2002. Laureata in cinema, musica e teatro all’Università di Pisa, si è formata alla scuola di maestri noti nel panorama del teatro e teatrodanza internazionale: César Brie, Cristiana Morganti, Kenji Takagi, Ugo Chiti, Franco Farina, Lorenzo Balletto Civile, Compagnia Ultima Vez/Wim Vandekeybus e molti altri. Collabora con diverse realtà culturali attive tra le province di Livorno, Pisa e Grosseto, affrontando spesso tematiche sociali di attualità.

Conduce laboratori di teatro all’interno di scuole di ogni ordine e grado e in contesti riabilitativi in centri di salute mentale e istituti di reclusione del sistema penitenziario nazionale, tra Nisida (Napoli) e l’isola di Gorgona (Livorno). Nel 2020 vince il premio del pubblico e quello come migliore allestimento al Festival nazionale di teatro contemporaneo di Oliveto Citra “Sele d’oro”, con lo spettacolo “Io sono qui”, ritratto liberamente ispirato alla figura di Norma Parenti, con drammaturgia originale. Dal 2008 è insegnante di teatro all’associazione Lotus di Piombino, da lei stessa fondata. Si occupa inoltre di organizzazione di eventi di teatro, musica, teatrodanza e circo contemporaneo, come il festival Contamina che si svolge a Piombino durante l’estate.

“Giorni felici” è stato organizzato da associazione M.Arte con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Follonica, Comune di Gavorrano e Parco nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, il patrocinio del Comune di Roccastrada e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Informazioni e prevendite: https://marte.18tickets.it

Ufficio turistico I.A.T. di Follonica: via Roma 49 – Tel. 0566 52012