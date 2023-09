“Vera. E gli schiavi del terzo millennio”: Carmen Lasorella presenta il suo primo romanzo

Follonica (Grosseto). Con il suo primo romanzo, uscito in libreria lo scorso giugno, mercoledì 20 settembre, alle 21, arriva a Follonica la giornalista Carmen Lasorella.

“Vera. E gli schiavi del terzo millennio”, questo il titolo del libro uscito per Marietti 1820, verrà presentato nella sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda. Introdurrà il sindaco Andrea Benini e l’intervista sarà a cura di Salvatore Acquilino e Cinzia Canneri. L’appuntamento fa parte della rassegna “Parade!”, curata dal Cantiere culturale e dall’amministrazione comunale di Follonica.

Il libro

La trama è avvincente. In primo piano una donna, il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità. “Vera. E gli schiavi del terzo millennio” di Carmen Lasorella narra questo e tanto altro. Il libro della storica conduttrice del TG2, prima giornalista televisiva italiana inviata in uno scenario di guerra, scandaglia il dramma del malaffare che lucra sulle migrazioni attraverso gli occhi, il vissuto, l’impegno e le tribolazioni dei personaggi, in un intreccio tra vicende private ed impegno per la giustizia.

Carmen Lasorella

Carmen Lasorella è giornalista, conduttrice, cronista di guerra, autrice di reportage, conduttrice di programmi di successo in Radio e Tv per le reti Rai Opinionista. Saggista. Ha raccontato le principali crisi internazionali a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Corrispondente da Berlino. Direttrice generale di San Marino Rtv. Da sempre, in viaggio.