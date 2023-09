“Progetto Danza”: l’iniziativa artistica presentata nella sala Allegri

Follonica (Grosseto). Mercoledì 20 settembre, alle 18.30, la sala Allegri del teatro Fonderia Leopolda di Follonica ospita il “Progetto Danza” del Centro Studi Danza, con la direzione artistica di Giulio Pighini.

Il progetto

Si tratta della presentazione del progetto che si svolgerà tra ottobre e dicembre negli spazi del Teatro Fonderia Leopolda. Il percorso, articolato in vari moduli e aperto anche ad altre forme d’arte (recitazione, fotografia, costume), sarà tenuto dal ballerino/coreografo Giulio Pighini, artista della compagnia Aterballetto. Il programma prevede la realizzazione di 9 micro-danze, frutto di una ricerca sociale sulle origini di Follonica e sui suoi abitanti, per i 100 anni di Follonica all’interno della Fonderia. 9 danze per 100 anni sono un omaggio alla città ed un omaggio al direttore artistico del teatro, Eugenio Allegri, scomparso il 6 maggio 2022.

A seguire, aperitivo e musica e presentazione del libro “Pueri Aeterni” di Giulio Pighini.