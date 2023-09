“La Fabbrica riapre”: alla Fonderia 1 una mostra con opere realizzate in tempo reale

Follonica (Grosseto). Alla Fonderia 1, in via Roma 100 a Follonica, una straordinaria esposizione artistica si unisce alla magia della creazione dal vivo. La mostra celebrativa dei cinquant’anni di pittura di Giuliano Giuggioli riapre le porte a un’esperienza unica per gli amanti dell’arte.

Nei prossimi tre sabati, a partire dal 23 settembre, proseguendo il 30 settembre e il 7 ottobre, gli appassionati potranno assistere alla realizzazione di opere d’arte direttamente all’interno della struttura, dalle 16 alle 19.

L’iniziativa offre una l’opportunità di gettare uno sguardo dietro le quinte del processo creativo di tre maestri dell’arte: Giuliano Giuggioli, Claudio Cionini e, probabilmente, anche Dario Vella.

La mostra

La mostra dei cinquant’anni di pittura di Giuliano Giuggioli è già un evento di per sé, con una vasta selezione di opere che attraversano cinque decenni di creatività. Tuttavia, l’aggiunta di questa esperienza di “dipinti dal vivo” rende l’evento ancora più speciale.

I visitatori, coì come è stato per il progetto “La Fabbrica riapre”, potranno osservare da vicino i dettagli della tecnica, la scelta dei colori e la passione che gli artisti mettono in ogni pennellata. Sarà possibile porre domande e dialogare direttamente con gli artisti durante il processo creativo, ottenendo una comprensione più profonda del loro lavoro e della loro visione artistica.

Da notare che, oltre ai giorni stabiliti, vi è la possibilità di assistere alla creazione delle opere d’arte anche durante i giorni settimanali, senza preavviso, in base alla disponibilità degli artisti.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte e nella creatività di artisti di calibro internazionale.

Non solo è solo però l’occasione di ammirare opere d’arte uniche, ma è anche un momento prezioso per interagire con gli artisti stessi e scoprire le storie e le passioni che si nascondono dietro i loro lavori.