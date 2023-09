“I Delitti del BarLume” arrivano in città: al via le riprese della serie tv

Follonica (Grosseto). La pinacoteca civica di Follonica sarà presto la sede del palazzo comunale di Pineta, l’immaginaria cittadina toscana dove sono ambientati “I delitti del BarLume”, la collection Sky Original prodotta con Palomar.

Domani, venerdì 15 settembre, tempo permettendo, inizieranno le riprese in piazza del Popolo, svolte dai registi Roan Johnson e Milena Cocozza. Il cast – formato da Filippo Timi nei panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino in quelli della Commissaria Fusco, Enrica Guidi, che interpreta la Tizi, Corrado Guzzanti, nei panni del sindaco Paolo Pasquali, e Stefano Fresi, nel ruolo di Beppe Battaglia, insieme ai bimbi Alessandro Benvenuti (Emo), Marcello Marziali (Gino), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo) – si sposterà quindi su Follonica per girare alcune scene della prossima stagione. Già durante la scorsa settimana Follonica è stata sede di un set: l’isola ecologica gestita da Sei Toscana per l’intera giornata ha ospitato la troupe.

«Siamo felicissimi che Follonica sia stata scelta per girare alcune scene di questa fortunata serie tv – dichiara il sindaco Andrea Benini –. La città ha dato il suo patrocinio e abbiamo offerto tutta la nostra collaborazione, con il sostegno fondamentale degli uffici, per far sì che le riprese vadano nel migliore dei modi. Si tratta di un modo per far conoscere sempre di più la nostra città anche attraverso il piccolo schermo: una bella vetrina per Follonica».

“I delitti del BarLume” ha come protagonista l’ombroso e affascinante barista Massimo Viviani che, invece di lavorare dietro al bancone del locale, si ritrova sempre alle prese con delitti compiuti nella cittadina dove vive: l’immaginaria Pineta. Secondo copione, Pineta si trova sul litorale toscano tra Pisa e Livorno anche se, in realtà, le riprese si svolgono prevalentemente all’Isola d’Elba.

Nella foto: i registi Roan Johnson e Milena Cocozza