“Panic Cabaret – Teatro e società”: lo spettacolo in scena al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). Lunedì 18 settembre la rassegna “Parade!” porta sul palco del Teatro Fonderia Leopolda “Panic Cabaret – Teatro e società”, con Chiara Migliorini, Benedetta Rustici, Filippo Nencioni e Marco Bonucci, per l’associazione Lotus.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è stato scritto e diretto da Chiara Migliorini, che in questo modo chiude la trilogia degli interni. Dopo “Red Room” e “Toxic Game”, spettacoli nati in appartamento, questa volta la scena si sposta nel ventre del teatro e nei suoi ambienti più intimi in un’atmosfera vaudeville, di fronte allo specchio del proprio mostro interiore. Uno spettacolo di prossimità e di interazione per un numero limitato di spettatori (40 per ogni replica). Musiche dal vivo di Marco Bonucci, arrangiamenti musicali di Alessio Marchiani. L’evento è ad ingresso gratuito.

Gli orari

“Panic Cabaret. Teatro e società” avrà tre repliche: alle 18, alle 20 e alle 22. Per prenotazioni: Iat Follonica, in via Roma 49 a Follonica, tel. 0566.52012, e-mail touristinfo@comune.follonica.gr.it.