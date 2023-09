“Il metodo errante”: laboratorio teatrale per bambini alla Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). In corso in questi giorni al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica il laboratorio organizzato da Chiara Guidi e dalla Societas Raffaello Sanzio, in collaborazione con Zaches Teatro, dal titolo “Il metodo errante: il lavoro dell’attore agli occhi di un bambino“.

Il laboratorio

Dal 12 al 14 settembre (dalle 14 alle 20, per un massimo di 17 partecipanti) le attività coordinate da Chiara Guidi seguono un metodo che vede una relazione d’arte tra attori, educatori e bambini sul terreno delle arti performative per invertire, errando, la dinamica didattica, andando da ciò che si conosce a ciò che non si conosce, una forma teatrale aperta che ha bisogno dei bambini per comporsi e per compiersi.

Il metodo errante di Chiara Guidi è una pratica che mette in gioco i due fronti della rappresentazione, l’azione e la ricezione, includendo lo sguardo dei bambini e la loro tendenza spontanea a prendere iniziative: i partecipanti al laboratorio saranno dunque coinvolti in una struttura drammaturgica essenziale, messa in scena successivamente con l’intervento attivo dei bambini. Il costo del laboratorio è di 100 euro ed è richiesta la partecipazione a tutti i giorni di lavori.

Lo spettacolo

Lo spettacolo “La terra dei lombrichi” (dall’Alcesti di Euripide; spettacolo per adulti e bambini dai 7 anni in su) sarà la restituzione finale del laboratorio e impegnerà vari spazi del teatro follonichese dal 15 all 17 settembre, con una doppia replica giornaliera alle 17 e alle 19 (spettacolo per un massimo di 60 spettatori alla volta).

“Giorni felici”, nata nel 2021 grazie all’idea e alla volontà di Eugenio Allegri, sua la direzione artistica nella prima edizione, è organizzato da associazione M.Arte con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Follonica, Comune di Gavorrano e Parco nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, il patrocinio del Comune di Roccastrada e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Informazioni e prevendite: https://marte.18tickets.it

Ufficio turistico I.A.T. di Follonica: via Roma 49 – Tel. 0566.52012