Disco Village: closing party con Bresh

Follonica (Grosseto). È l’ultima notte della stagione 2023 per Disco Village e Baluba.

Sabato 9 settembre la discoteca dà l’arrivederci alla prossima estate con un ospite d’eccezione, Bresh.

Andrea Brasi, classe 1996, ha pubblicato nel 2020 il suo primo lavoro, “Che io mi aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno, a cui fa seguito la special edition “Che io ci aiuti”, certificato disco d’oro, con sei nuove tracce inedite. “Angelina Jolie”, pubblicato nel 2021, diventa singolo di platino, mentre “Andrea”, nel 2022, è certificato oro. Marzo 2022 è il mese dell’uscita del suo secondo disco, “Oro blu”, che solo una settimana dopo debutta al primo posto della classifica Fimi.

Bresh quest’anno ha colpito nel segno con il brano “Guasto d’amore“, che i fan conoscevano già a memoria da tempo, nonostante non sia mai uscita ufficialmente, tanto da chiederne a gran voce la pubblicazione fin dal primo ascolto sui social.

E anche al privé Baluba è tempo di Closing party con la sua musica e la sua atmosfera ricercata.

L’apertura della discoteca (via Sanzio, Follonica) è alle 23.30: per informazioni è possibile consultare il sito www.discovillage.it, per prenotazioni chiamare il numero 331.9114998.