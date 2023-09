“Giorni elettrici”: workshop e concerto-laboratorio al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). Daniele Carcassi, Andrea Gozzi, Pierluigi Fantozzi e Mattia Loris Siboni sono i protagonisti di “Giorni elettrici“, l’evento dedicato alla musica elettronica che si terrà venerdì 8 settembre, nella sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Il programma

A partire dalle 18 (ingresso libero) verrà organizzato un workshop dedicato agli strumenti aumentati e subito dopo si terrà il concerto-laboratorio di musica sperimentale ed elettronica, tra composizioni “aumentate”, artigianato musicale e tecnologia.

Sul palco saliranno Daniele Carcassi (sintetizzatore modulare, live electronics) e Pierluigi Fantozzi (clarinetto basso) con “Fenditure“. Fenedere è l’atto, l’operazione di fendere. Più spesso, l’effetto del fendere o del fendersi, cioè la fessura, lo spacco, l’apertura (per lo più stretta e allungata) che si produce. Daniele Carcassi e Pierluigi Fantozzi, entrambi performer e musicisti sperimentali, uniscono le loro esperienze sviluppando una performance basata su un linguaggio improvvisativo che attraversa i mondi sonori del jazz, dell’elettroacustica e del noise.

Seguirà “Take off” di Mattia Loris Siboni (live electronics) e Andrea Gozzi (chitarra elettrica e live electronics) : un viaggio in musica da uno strumento all’altro e verso l’ignoto. Un percorso di improvvisazione in cui la sintesi sonora segue le orme della chitarra elettrica e viceversa, in un vicendevole incrocio di miraggi, doppi, negazioni. La meta è il cammino stesso.