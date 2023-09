“Stranger Things”: incontro con il filosofo Simone Regazzoni al Casello idraulico

Follonica (Grosseto). Capire la società attraverso i “mostri”, questa è la sfida culturale che lancia il filosofo Simone Regazzoni, ospite al giardino del Casello idraulico di Follonica mercoledì 6 settembre, alle 21. Il tema della serata sarà “Stranger Things. Filosofia del mostruoso“, con un chiaro riferimento alla pluripremiata serie Netflix.

Introducono il sindaco Andrea Benini e il presidente del Cantiere Cultura Salvatore Acquilino. L’evento, a ingresso libero, è organizzato all’interno della rassegna “Parade!”.

«Non bisogna precludere ai ragazzi l’esperienza della realtà nelle sue forme più difficili – spiega Regazzoni -, ma perché questo incontro sia di crescita bisogna accompagnarli. Come sapeva Platone, se noi pensiamo di rimuovere l’aspetto mostruoso della realtà non ci sarà mai crescita, né felicità, la felicità non è vivere una vita senza problemi, senza mostri, ma vivere riuscendo a superare i problemi e i mostri uscendone più forti».

Simone Regazzoni

Simone Regazzoni (Genova 1975), già allievo di Jacques Derrida, ha conseguito un dottorato in filosofia nelle Università di Paris 8 Vincennes-Saint-Denis e Genova. Ha insegnato all’Università Cattolica di Milano e all’Università di Pavia. Attualmente collabora con la Scuola Holden di Torino. Scrive regolarmente per “Tuttolibri” de “La Stampa”. È autore di “La decostruzione del politico. Undici tesi su Derrida”, Il Melangolo, 2006; “Derrida. Biopolitica e democrazia”, Il Melangolo, 2012; “Stato di legittima difesa. Obama e la filosofia della guerra al terrorismo”, Ponte alle Grazie, 2013; “Jacques Derrida. Il desiderio della scrittura”, Feltrinelli, 2019; “La palestra di Platone. Filosofia come allenamento”, Ponte alle Grazie, 2020; Oceano. “Filosofia del pianeta”, Ponte alle Grazie, 2022. Ha scritto tre romanzi: “Abyss”, Longanesi, 2014; “Foresta di tenebra”, Longanesi, 2017; “I segni del male”, Rizzoli, 2020.

