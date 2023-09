Il rapper Diss Gacha ospite del Disco Village, ingresso gratuito per tutte le donne

Follonica (Grosseto). Un’altra notte da non perdere al Disco Village: sabato 2 settembre, per la prima volta, la discoteca ospiterà il format Black Empire con la sua musica hip hop, reggaeton e urban.

E non solo. Torna infatti un artista molto amato dalle nuove generazioni, Diss Gacha. E poi, per festeggiare l’arrivo di settembre, lo staff ha pensato ad una sorpresa per tutte le donne che, sabato 2 settembre fino all’una, entreranno gratuitamente in discoteca e per una di loro ci sarà anche un regalo speciale da parte della direzione. Insomma, una notte da non perdere.

Diss Gacha

Diss Gacha, nome d’arte di Gabriele Pastero, è un giovane rapper classe 2001, originario della provincia di Torino: i suoi singoli hanno riscosso grande successo e il suo personaggio è diventato sempre più ricercato grazie ad una collaborazione importante anche con un brand di alta moda.

Nel 2023, Diss Gacha ha aumentato sensibilmente il suo seguito grazie alla traccia “Big vroom big ah ah”, che per la prima volta a gennaio l’ha fatto entrare nella top 200 di Spotify Italia. Ad aprile è uscito il suo Ep “Cultura”, che si è imposto nelle classifiche nazionali e sul web. E poi il privé Baluba con la sua atmosfera ricercata.

L’apertura della discoteca (in via Sanzio, Follonica) è alle 23.30: per informazioni è possibile consultare il sito www.discovillage.it, per prenotazioni chiamare il numero 331.9114998.