Villabanks sbarca in Maremma: il cantante ospite del Disco Village

Follonica (Grosseto). Questa è sicuramente la sua estate. Al Disco Village sabato 26 agosto c’è Villabanks: l’hitmaker della musica hip hop italiana ha due brani che in questi mesi sono riusciti a centrare il segno facendolo scalare le classifiche italiane. Il primo singolo è “Giochi”, un testo che parla d’amore in cui Villabanks si mette a nudo. Il secondo è “Caramelo” la hit che vede al suo fianco due top player della scena hip hop italiana e internazionale, Shiva, senza dubbio tra i rapper più amati dalle nuove generazioni, e Rvfv, artista spagnolo che sta conquistando sempre di più classifiche e mercati internazionali. Un testo bollente, in pieno stile VillaBanks, su un beat latino e sensuale che sta facendo ballare tutt’Italia.

Vieri Igor Traxler, classe 2000, per il lavoro del padre ha vissuto tanto all’estero, e in particolare a Lione, in Francia, poi è tornato in Italia, a Firenze, dove ha mosso i primi passi artistici, e infine a Milano. Proprio a Firenze gli è stato dato il nomignolo “Villa” (una crasi tra Vieri e Killa, il rapper più conosciuto all’epoca), cui poi ha aggiunto “Banks”.

L’apertura della discoteca (in via Sanzio, a Follonica) è alle 23: per informazioni è possibile consultare il sito www.discovillage.it, per prenotazioni chiamare il numero 331.9114998.