“Il Pagante” sbarca in Maremma: il gruppo ospite del Disco Village

Scarlino (Grosseto). Lunedì 14 agosto il Disco Village e il suo privé Baluba saranno aperti per festeggiare insieme il Ferragosto. E per la notte più calda dell’estate non poteva mancare un super ospite: torna “Il Pagante”, il gruppo formato da Roberta Branchini e Eddy Veerus.

Il duo è reduce dal grande successo del brano “Poveri mai”, lanciato il 9 giugno scorso. Il pezzo, che racconta uno spaccato della vita odierna, in poco tempo ha raggiunto milioni di stream sul web.

E anche al Baluba è festa con una serata di musica e divertimento. Per informazioni, cell. 331.9114998 oppure www.discovillage.it: la discoteca si trova in via Sanzio a Follonica e l’apertura è prevista alle 23.