Fred De Palma sbarca in Maremma: il cantante ospite del Disco Village

Follonica (Grosseto). Al Disco Village sabato 12 agosto c’è Fred De Palma. Ha in attivo 28 dischi di platino e 5 dischi d’oro, l’artista colleziona oltre 3 milioni e 200 mila ascoltatori mensili su Spotify, con “Criminal”, cantata con Ana Mena, è riuscito ad affermarsi tra i primi posti anche nelle classifiche dei Paesi latino americani e in Spagna.

Fred De Palma

Il cantante e rapper italiano ha iniziato la sua carriera artistica nel 2007, mostrando ben presto una forte attitudine al freestyle, che in breve tempo lo ha reso noto nell’ambiente: ha partecipato ai maggiori contest fra Torino e Milano, che lo hanno messo in contatto con nuove realtà, e nel 2010 ha conosciuto Dirty C, con il quale ha formato il gruppo Royal Rhymes iniziando a fare i primi esperimenti in studio. Nel corso del 2012 Fred De Palma ha intrapreso la carriera da solista, incidendo in due settimane il primo album. Da quel momento la sua fama è cresciuta in modo esponenziale e i suoi singoli riescono sempre a diventare delle hit. Nel 2023 sono usciti i singoli “Adrenalina” e “Melodia criminal” con Ana Mena, insieme anche con Mala in collaborazione con Lazza e Tony Effe.

E al Baluba, nel privè della discoteca, è in programma come ogni sabato una serata glamour. L’apertura è alle 23, per informazioni cell. 331.9114998, Disco Village – Baluba è a Follonica, in via R.Sanzio.