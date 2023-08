“Cure Arts Collaborative”: una maremmana protagonista dell’iniziativa artistica che omaggia i Cure

Follonica (Grosseto). Un’innovativa iniziativa artistica, chiamata “Cure Arts Collaborative“, sta catturando l’attenzione di artisti, appassionati di musica e fan dei Cure da tutto il mondo.

Creato dall’illustratrice e direttrice artistica americana Kate Garchinsky, il progetto si è sviluppato inizialmente come un contest online per festeggiare il 64esimo compleanno del frontman dei Cure, Robert Smith. Artisti e designer provenienti da diverse nazionalità, inclusa la follonichese Silvia Battaglini, hanno partecipato al progetto, creando ritratti che raffigurano il cantante in diverse epoche della sua vita.

La “Cure Arts Collaborative” ha portato insieme una comunità diversificata di artisti provenienti da tutte le sfere della vita. Dalle persone che coltivano l’arte come passatempo a professionisti del settore, insegnanti di arte, pittori, designer e anche coloro che si sono avvicinati per la prima volta alla realizzazione di ritratti, tutti uniti dalla passione per la musica dei Cure e dall’amore per l’arte. Questa affascinante commistione di età, genere, lingue e background ha creato un ambiente creativo vibrante e inclusivo.

La mostra

I partecipanti hanno seguito le istruzioni dettagliate fornite dalla creatrice del progetto, per realizzare le loro opere. Le opere sono state create utilizzando tecniche artistiche tradizionali o digitali, partendo da template appositamente creati per ogni challenge. Successivamente, le opere sono state utilizzate per creare un “reel”, un breve video che mostra tutte le opere realizzate per ogni evento.

Finora, il progetto ha presentato quattro “challenge”, ognuno dedicato a un membro della band o a un aspetto specifico dei Cure. Queste challenge hanno permesso agli artisti di esplorare nuovi territori artistici e tematiche legate alla celebre band. L’ultimo challenge, denominato “Alt-Cure Tour Poster“, ha portato Silvia Battaglini e altri artisti a creare poster finti in formato A3 per possibili eventi dei Cure in varie località. Silvia ha scelto alcune città in Italia, alcune delle quali particolarmente significative per lei dal punto di vista affettivo: tra queste anche Follonica, Grosseto e Massa Marittima.

Nonostante la particolare focalizzazione tematica del progetto, gli artisti hanno dimostrato una straordinaria creatività, specialmente nel challenge dedicato ai poster.

L’artista ci tiene a sottolineare l’aspetto “territoriale” dei suoi poster, un elemento spesso trascurato nei poster ufficiali dei tour nordamericani della band e, visto il legame che sente con il territorio di origine, si è sentita di marcare omaggiando le città che più sente affini nel territorio: Siena, San Galgano, Piombino, Livorno, Bologna, Taormina ed infine proprio le maremmane Follonica, Grosseto e Massa Marittima.

La “Cure Arts Collaborative” ha dimostrato il potere di unire persone diverse attraverso la passione condivisa per la musica e l’arte. La bellezza delle opere realizzate e l’impegno dei partecipanti rendono questo progetto un tributo duraturo alla band e una dimostrazione di come la creatività possa unire persone provenienti da tutto il mondo.

Silvia Battaglini e gli altri artisti partecipanti hanno dimostrato che l’arte può essere un mezzo per esprimere il proprio amore per la musica e per connettersi con altre persone che condividono la stessa passione.