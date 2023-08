Neima Ezza fa tappa in Maremma: il rapper ospite della discoteca

Follonica (Grosseto). Il mese più caldo dell’estate è iniziato.

Al Disco Village, sabato 5 agosto, per dare il benvenuto ad agosto arriva un altro giovane talento della musica del momento: Neima Ezza.

Amine Ezzaroui, classe 2001, è cresciuto tra i quartieri milanesi di San Siro e Baggio ed è uno degli artisti più melodici del suo genere. In questo contesto entra a contatto con il rap, trovando da subito nel genere musicale una forte voglia di rivalsa. Esordisce nell’aprile 2018 con “Essere ricchi”. Successivamente, collabora con Sacky in Lo Sanno. Da quel momento iniziano le collaborazioni importanti che lo fanno conoscere al grande pubblico fino ad arrivare quest’anno sul palco del concerto del primo maggio a Roma.

E al Baluba, nel privè della discoteca, è in programma come ogni sabato una serata glamour. L’apertura è alle 23, per informazioni contattare il numero 331.9114998, Disco Village – Baluba è a Follonica in via R.Sanzio.