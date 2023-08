“L’angelo di Castelforte”: Gabriella Genisi presenta il suo libro

Follonica (Grosseto). Nuovo appuntamento con “Un libro o due al mese“, il ciclo di incontri all’aperto con le scrittrici, organizzato dalla biblioteca della Ghisa di Follonica in collaborazione con le librerie AltriMondi e Libreria Chiti.

Sabato 5 agosto, alle 21, in piazza Sivieri verrà presentato il libro “L’angelo di Castelforte” di Gabriella Genisi. Originaria di Bari e laureata in Giurisprudenza, Genisi ha dato vita alla fortunata serie di Lolita Lobosco. La protagonista dei suoi gialli è l’omologo femminile del commissario Montalbano, a cui la scrittrice rivela di essersi ispirata.

Il libro

Al 149° piano di un grattacielo nel cuore della City, Victor Allen, un anziano lord inglese, regola lo schienale della poltrona, inforca gli occhiali color tartaruga e si immerge nelle bellezze del Salento. La trasparenza del mare che si fonde con la macchia mediterranea, la terra rossa punteggiata di ulivi, un panorama mozzafiato: non appena vede il video mostratogli dall’agente immobiliare decide che la tenuta nell’antico borgo di Castelforte sarà sua. Lì infatti fonderà una residenza per scrittori, selezionati in tutto il mondo per lavorare a un progetto letterario.

All’inaugurazione, Castelforte risplende e sembra promettere una quiete paradisiaca ai futuri abitanti. intanto Chicca Lopez, dopo l’ultima indagine che l’ha stremata, naviga su una barca nel mare d’inverno insieme a Glenda, la barista che le ha rubato il cuore. Ma la vacanza dura poco: una scrittrice della residenza è stata trovata con la testa fracassata ed è solo l’inizio. L’indomita carabiniera deve tornare in servizio e indagare su un nuovo complicato caso. Torna una delle serie più amate della scena noir.

Informazioni

Magma: tel. 0566.59027, dalle 18 alle 23, tutti i giorni tranne il lunedì; il mercoledì e la domenica anche dalle 9.30 alle 12.30; e-mail frontoffice@magmafollonica.it.

Biblioteca della Ghisa: tel. 0566.59246, dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì) dalle 16 alle 19, sabato dalle 9.15 alle 12.45; e-mail biblioteca@comune.follonica.gr.it.