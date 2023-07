“Domani per me”: ecco il primo brano del cantante maremmano Fara

Follonica (Grosseto). Il primo singolo di “Fara” è online. Il brano “Domani per me”, prodotto da Pensodromo Studio, è uscito sulle piattaforme digitali venerdì 28 luglio.

Il cantante

Mattia Fara, in arte “Fara”, classe 2000 è un giovane artista follonichese: da due anni sta lavorando ad un progetto musicale che da pochi giorni è diventato realtà. Ma la musica è una passione che arriva da lontano. Sin dall’età di 12 anni Mattia suona il piano: prima le lezioni private e la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale e in seguito il Conservatorio Mascagni di Livorno. Adesso “Fara” è pronto a far ascoltare al grande pubblico il suo primo brano, il primo appunto di una serie di singoli che usciranno nei prossimi mesi.

«Il brano è molto vivace, veloce , quasi frenetico grazie anche all’arrangiamento e alla produzione musicale di Alex Marton (First Line Production) – racconta Fara –, perché il testo racconta la storia di un ragazzo che sta correndo in un bosco dove ad aspettarlo c’è una ragazza. Mentre corre non pensa a quello che accadrà in futuro, ci penserà domani, adesso vuole vivere solo il momento».

Attualmente Mattia sta studiando Economia all’Università di Pisa, ma la musica non l’ha mai abbandonata. «Nella stesura del testo ci sono anche delle “incursioni” di Giovanni Romagnoli, un caro amico con cui condivido questa passione.Il progetto è solo all’inizio: in cantiere ho già altri brani che presto metteremo in rete», conclude il giovane artista.