Mambolosco e Giulia Ottorini fanno tappa in Maremma: il trapper e l’influencer ospiti del Disco Village

Follonica (Grosseto). Luglio si chiude nel migliore dei modi.

Sabato 29 al Disco Village arrivano Mambolosco e Giulia Ottorini e al Baluba è in programma l’evento “Racing night”.

Gli ospiti

Un trapper e una influencer, insieme nella vita e sui palchi delle discoteche italiane: Mambo e Giulia sono una delle coppie più seguite sui social media, solo su Instagram hanno un milione e centomila follower ciascuno.

Lui è diventato famoso nel panorama musicale italiano dal 2017: William Miller Hickman III nasce nel 1990 a Vicenza, ma cresce negli Stati Uniti, il padre, infatti, è statunitense mentre la madre è pugliese. Qualche anno dopo torna a Vicenza, dove inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica poco più che ventenne, registrando i primi brani in lingua inglese. L’anno della svolta è il 2017, quando registra il suo primo brano ufficiale “Mama I did it again”, ma soprattutto “Come se fosse normale”, il pezzo con cui inizia ad ottenere i primi riconoscimenti e ad imporre il proprio mood con cui unisce lo stile americano al sostrato culturale della trap italiana. La canzone è cantata con Nashley, con il quale forma la Sugo Gang che, oltre ai due, conta Kerim, Edo Fendy e il producer Nardi. Negli ultimi due anni Mambolosco ha siglato altri successi considerevoli, con milioni di visualizzazioni sul web.

Giulia Ottorini è una influencer bolognese classe 2002, che, dopo aver iniziato la relazione con il rapper Mambolosco, ha letteralmente fatto il boom sui social. Ma lei non è solo una “fidanzata di”, è anche nota come “La regina del twerking”, una dote più volte confermata su TikTok dove ha ormai raggiunto quasi i due milioni di follower. Insieme saliranno in consolle per un djset da non perdere.

Il Baluba

E al Baluba, nel bellissimo privè della discoteca, è in programma l’evento “Racing night”, una notte ispirata ai motori delle auto da corsa. L’apertura è alle 23, per informazioni 331.9114998, Disco Village – Baluba è a Follonica in via R.Sanzio.