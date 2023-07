Palazzo granducale, giardino botanico e Magma: al via le visite guidate

Follonica (Grosseto). Il palazzo granducale di Follonica apre le sue porte: due appuntamenti da non perdere per scoprire l’affascinante storia della città legata alla lavorazione dell’arte della ghisa.

Le visite guidate

Sabato 29 luglio, alle 9.30, e sabato 19 agosto, alle 18, avranno luogo degli speciali appuntamenti che comprenderanno la visita guidata del palazzo granducale, dei giardini del palazzo e del museo Magma, su prenotazione.

Il palazzo granducale – l’edificio a 3 piani costruito nel 1845 per ospitare il Granduca Leopoldo II durante le sue numerose visite a Follonica, attualmente sede del Reparto Carabinieri Biodiversità – apre eccezionalmente le porte ai visitatori e alle visitatrici per far ammirare i suoi affreschi e i busti in ghisa di Leopoldo II di Lorena, in stile neoclassico. Non mancherà poi una visita al giardino botanico, ricco di specie autoctone e realizzato dal Reparto Carabinieri Biodiversità. Infine, la giornata si concluderà al Magma, il museo che racconta la storia tecnologica, artistica e umana dello stabilimento siderurgico di Follonica nel momento massimo della sua produzione. Il costo è di 7 euro.

Informazioni e prenotazioni

MAGMA: tel. 0566.59027 o 338.5376002, dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 23; mercoledì e domenica anche dalle 9.30 alle 12.30; e-mail frontoffice@magmafollonica.it.