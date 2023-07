Ludwig fa tappa in Maremma: il rapper ospite del Disco Village

Follonica (Grosseto). Al Disco Village sabato 22 luglio arriva Ludwig.

Ludovico Franchitti, classe 1992, è un rapper romano che in pochi anni è riuscito a raggiungere un grandissimo successo. Ha più di 220mila follower su Instagram e 572mila su TikTok e da poco è uscito il suo ultimo brano, “La stessa cosa”.

Prodotto da Danusk e Celo, il brano inaugura la nuova stagione dell’artista romano. Il pezzo ha sonorità pop dance, con un accenno al pop punk. Quest’estate Ludwig è in tour in tutta Italia e sabato 22 luglio tornerà al Disco Village per un djset da non perdere. Tutto nasce da Roma: il giovane artista prima è diventato un idolo nel quartiere Trieste, poi ha collaborato con la Dark Polo Gang e in seguito ha scelto di intraprendere la carriera da solista. E i numeri confermano che la sua decisione è stata quella giusta.

Ma non c’è solo la musica rap/trap del Disco Village: al privè Baluba c’è l’evento glamour Lipstix con i dj Leonardo Blanchard e Guglielmo Nasini in una location che ha conquistato il pubblico toscano.

L’apertura è alle 23, per informazioni 331.9114998, Disco Village – Baluba è a Follonica in via R.Sanzio.