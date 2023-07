Sesso e vecchi merletti: reading teatrale della Commissione per le politiche di genere

Follonica (Grosseto). In che modo il sesso ha a che fare con la società e con il modo di vivere i rapporti nei diversi contesti che quotidianamente frequentiamo? Da questo presupposto si sviluppa una dinamica irriverente, grottesca, sensuale e poetica in cui si muovono Benedetta Rustici e Chiara Migliorini, raccontando aneddoti, ponendo domande, confessandosi e confidandosi. Un esperimento teatrale originale che vuole uscire dai soliti schemi e creare una nuova modalità di affrontare questa grande parte della vita di ognuno di noi.

Il reading teatrale andrà il scena lunedì 24 luglio, alle 21.30, nel giardino del Casello idraulico di via Roma, a Follonica. L’evento, un progetto di Lotus Teatrodanza, è organizzato dalla Commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica.

«Prosegue il lavoro della Commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica per combattere la discriminazione e gli stereotipi di genere – commenta l’assessore Francesco Ciompi –, Le iniziative che vengono organizzate sono tutte tese a tenere alta la discussione su tematiche fondamentali per una società civile e aperta. Un lavoro che spesso viene fatto nelle retrovie, ma che è indispensabile e preziosissimo».