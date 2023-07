“Il giocatore di favole”: Sauro Marianelli presenta il suo libro

Follonica (Grosseto). Domani, mercoledì 19 luglio, alle, 18 la Biblioteca della Ghisa di Follonica organizza un incontro con Sauro Marianelli per la presentazione del suo libro “Il giocatore di favole” (Overture, 2023). L’intervento sarà coordinato da Alberto Prunetti.

L’autore

Marianelli, 89 anni, ha vissuto gran parte della sua vita a Follonica dove ha svolto la professione di insegnante. La sua attività letteraria è stata indirizzata soprattutto alla narrativa per ragazzi. Ha inoltre lavorato per il teatro e scritto testi per la radio. La sua opera è conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero. Marianelli ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi letterari, tra i quali il premio Castello nel 1981 per il libro “Il compagno proibito”, il premio Bancarellino nel 1987 con il volume “Una storia nella storia” e il Premio Andersen nel 1988 per il libro “Animali e parole”.

C’era una volta… così iniziano le migliori favole e così inizia anche “Il giocatore di favole”, che però è anche molto di più: racconti, giochi di parole, divertissement e piccole favole con grandi contenuti.

Informazioni

Magma: tel. 0566.59027, dalle 18 alle 23, tutti i giorni tranne il lunedì; il mercoledì e la domenica anche dalle 9.30 alle 12.30; e-mail frontoffice@magmafollonica.it.

Biblioteca della Ghisa: tel. 0566.59246, dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì) dalle 16 alle 19, sabato dalle 9.15 alle 12.45; e-mail biblioteca@comune.follonica.gr.it.