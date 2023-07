Torna il Carnevale estivo: la città si maschera a festa

Follonica (Grosseto). L’Associazione Carnevale Follonica, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale di Follonica, presenta la settima edizione del carnevale estivo che vedrà sfilare i carri dell’edizione invernale 2023 nelle strade del quartiere di Salciaina.

L’appuntamento è fissato per venerdì 14 luglio a partire dalle 21, ormai diventata una collocazione temporale tradizionalmente riservata alla sfilata estiva, quando i carri e le mascherate dei rioni Capannino San Luigi, Cassarello, 167 Ovest Campi Alti Al Mare, Centro, Chiesa, Senzuno, Zona Nuova e Pratoranieri si presenteranno in strada tutti illuminati proponendo anche ai turisti estivi tutta la maestria dei costruttori follonichesi. Una cartolina, insomma, molto importante per la kermesse in maschera, che punta così ad allargare il proprio appeal mostrando anche ai visitatori e alle visitatrici della città del golfo uno degli appuntamenti culturali ed artistici più importanti di tutta la stagione cittadina.

Il programma

Si riparte dalla sfilata andata in scena lo scorso inverno, saranno i carri visti sul lungomare lo scorso febbraio a proporsi al pubblico nella tradizionale veste estiva: quindi, per il rione Capannino “Carramba che Fiesta”, per il rione Cassarello “La ripresa? Italia”, per il rione 167 ovest “Io sono guerra”, realizzazione che ha visto la vittoria come miglior carro e migliore mascherata a terra, per il rione Centro “Le malelingue”, per il rione Chiesa “Supermario tutto palle”, per il rione Pratoranieri “Donare il sangue è donare la vita”, per il rione Senzuno “Ritorno al futuro” e per il rione Zona Nuova “Koalizziamoci”. Accompagneranno gli otto carri, come da tradizione, le otto reginette: Noemi Bruno del rione Capannino, Angelica Achilli del rione Cassarello, Giulia Barbafieri del rione 167 ovest, Eleonora Verdini del rione Centro, Selena Doncovio del rione Chiesa, Clarissa Clemente del rione Pratoranieri, Melissa Montagnani del rione Senzuno che è anche la vincitrice di Miss Carnevale 2023, Matilde Achilli del rione Zona Nuova.

La sfilata sarà quindi un momento da non perdere per tutti i turisti, che potranno conoscere da vicino un aspetto importante della tradizione ultracinquantennale cittadina in ambito carnevalesco, e per i follonichesi, che potranno tornare a vivere per una serata l’allegria e la gioia delle sfilate in maschera.

«Il Carnevale rappresenta per Follonica un motore aggregante veramente importante – afferma il sindaco Andrea Benini –, per questo motivo abbiamo approvato un atto significativo per il suo sviluppo: la delibera che contiene l’approvazione definitiva del progetto della Cittadella del Carnevale. Grazie al project financing, alla Mezza Luna verrà realizzato un fabbricato a pianta rettangolare di quasi 2mila metri quadrati, in parte su due piani, per una superficie complessiva di quasi 3mila metri quadrati. Ogni rione, otto in tutto, avrà una suo ambiente, dotato di spazio per l’allestimento dei carri, di circa 225 metri quadrati, oltre a un magazzino e ai servizi igienici. L’altezza esterna è di 13 metri, mentre l’apertura per l’uscita dei carri sarà larga 8 metri per 10 metri di altezza. Il procedimento per la realizzazione della Cittadella del Carnevale non sarebbe stato sostenibile con risorse di bilancio. Con la costruzione del nuovo capannone sarà possibile abbattere i costi di affitto dei locali oggi occupati dall’archivio comunale e risparmieremo anche per quelli che sono in locazione per il Carnevale: un risparmio annuo per il Comune di oltre 100mila euro. I tempi sono già certi: entro ottobre sarà completato l’iter urbanistico per l’adozione della variante e poi si potrà procedere con la gara d’appalto».

«Il Carnevale estivo è stato voluto dal Comune e a noi fa piacere – afferma il presidente dell’associazione Mario Buoncristiani –: abbiamo riscontrato negli anni che i turisti che vedono il Carnevale estivo tornano anche per le sfilate che si svolgono in inverno. Intanto sfiliamo a Salciaina, nel luogo storico del Carnevale estivo, e poi torneremo nel 2024, con i nuovi carri, nel mese di febbraio: verranno organizzate 4 sfilate, il 4, l’11, il 18 e il 25 febbraio. A gennaio invece organizzeremo la festa dove verranno presentate le reginette e i bozzetti».