Rhove sbarca in Maremma: il giovane rapper ospite del Disco Village

Follonica (Grosseto). Era già stato al Disco Village lo scorso anno quando tutti cantavano la sua “Shakerando”. Samuel Roveda, in arte Rhove, oggi ha pubblicato un nuovo singolo, “Whip whip”, e sarà l’ospite di sabato 8 luglio del Disco Village.

Dopo il grande successo della serata con Tananai, arriva un altro big della scena musicale italiana, capace di far ballare proprio tutti. Ha solo 22 anni, ma ha già totalizzato sette dischi di platino, nove dischi d’oro e oltre un miliardo e 400 milioni stream totali. Il ventiduenne ha iniziato a rappare fin da piccolo, esibendosi nei centri sociali e nelle discoteche.

Il suo nuovo brano, “Whip whip”, racconta la sua vita negli ultimi mesi, dopo il grande successo che lo ha travolto la scorsa estate. Il video è girato tra Rho e Milano e si ispira alla cultura hip-hop della West Coast d’inizio anni ’90, quando andava in onda nelle televisioni la celebre sitcom “Il principe di Bel Air”.

E se al Disco Village sarà Rhove il protagonista della serata, al privè Baluba saranno la musica ricercata e la sua atmosfera glamour.

L’apertura è alle ore 23, per informazioni 331.9114998, Disco Village – Baluba è a Follonica in via Sanzio.