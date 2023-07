Follonica Summer Nights: Filippo Caccamo in scena al Parco centrale

Follonica (Grosseto). Si completa il cast dell’edizione 2023 del Follonica Summer Nights con l’annuncio di oggi dell’appuntamento del 22 agosto con Filippo Caccamo ed il suo spettacolo ‘Tel chi Filippo’. Da oggi alle 15.00 sono disponibili su Ticketone anche i biglietti per questo spettacolo.

Sono 8 gli appuntamenti presenti nel calendario del festival, che si svolgerà nel Parco centrale di Follonica, organizzato dall’agenzia Leg – Live Emotion Group, diretta da Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca.

Il Follonica Summer Nights si conferma anche in questa edizione come un punto di riferimento nazionale per la musica dal vivo e momento culturale innovativo, prestigioso e divertente per l’estate follonichese

Il programma

Si parte il 9 agosto con Mr Rain, il 10 agosto sul palco Geolier, il 12 agosto Massimo Ranieri, il 13 agosto Giorgio Panariello vs Marco Masini, il 19 agosto Madame, il 20 agosto una serata speciale, il Follsonica by Nigt, un concerto evento ad ingresso gratuito con i migliori artisti emergenti, e poi si prosegue il 21 agosto con Salmo ed infine il 22 agosto la serata conclusiva con Filippo Caccamo.

Radio mediapartner Radio Stop

Prevendite su Ticketone

Informazioni: www.legsrl.net

In collaborazione con at autolinee toscane