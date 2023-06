Tananai sbarca in Maremma: il cantante ospite del Disco Village

Follonica (Grosseto). La piccola peste, “Tananai“, oggi è diventato uno degli artisti più amati d’Italia.

Sabato primo luglio arriva al Disco Village con un djset e sarà subito festa. Non ha bisogno di presentazioni: tutti hanno cantato almeno una volta il singolo con cui ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo. “Tango” è stato un successo clamoroso: Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, classe 1995, è un autore, compositore e produttore milanese. L’estate 2022 ha confermato la sua posizione tra le stelle del panorama musicale italiano: “La dolce vita”, con Fedez e Mara Sattei, guadagna un triplo disco di platino, che nel frattempo è arrivato anche per “Baby Goddamn”; anche il brano sanremese “Sesso occasionale” viene certificato Platino, mentre esce anche il pezzo “Pasta”, curato interamente dall’artista.

A ottobre 2022 è il momento di “Abissale”. Un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore, interamente composto e prodotto da lui. E poi Sanremo 2023 con “Tango”, che lo fa salire ai vertici delle classifiche italiane.

Sabato primo luglio sarà al Disco Village per inaugurare un altro mese di grandi serate. Al privé Baluba si conferma il mood glamour e ricercato che lo fa essere unico nel suo genere.

L’apertura è alle ore 23, per informazioni cell. 331.9114998, Disco Village – Baluba è a Follonica, in via R.Sanzio.