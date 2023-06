“Prospettive diverse”: gli artisti di Seven Art in mostra al Casello idraulico

Follonica (Grosseto). Nello spazio espositivo dell’ex Casello idraulico di Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica, gli artisti di arte contemporanea di Seven Art Mauro Baroncini, Rino di Terlizzi, Cristina Falcini, Simonetta Fontani, Susi La Rosa, Elena Migliorini, Diana Polo e Carlo Tesori, articolano la loro personale lettura dei sentimenti, passioni, paure ed emozioni, in un percorso emozionale che coinvolge l’osservatore in un confronto alla pari che li contamina e li arricchisce, permettendoli di proseguire, con ancora più vigore, il loro artistico narrare.

Il vernissage della mostra, intitolata “Prospettive diverse“, si terrà sabato primo luglio alle 17.30.

La mostra sarà visitabile all’ex Casello idraulico fino al 9 luglio.