“Dietro la tela”: gli ospiti della Rsa realizzano una mostra per il centenario della città

Follonica (Grosseto). Il progetto “Dietro la tela”, pensato dalla cooperativa Kcs Caregiver e condiviso dal Comune di Follonica per festeggiare il centenario della città, diventa una mostra alla Rsa Marina di Levante

L’idea di “Dietro la tela” nasce nell’aprile 2022 dalla cooperativa Kcs Caregiver, gestore della struttura, pensando di offrire un momento di condivisione agli ospiti, intraprendendo una collaborazione con gli artisti locali.

“Il lungo periodo di isolamento sociale che avevamo vissuto – dichiarano dalla struttura – ci aveva insegnato a far tesoro delle risorse di cui potevamo disporre per cercare di offrire esperienze significative agli ospiti penalizzati dalle dure limitazioni legate alle emergenze sanitarie e alla gestione del problema del coronavirus in generale. La bellezza e la particolarità della struttura che ospita la comunità di anziani di Marina di Levante ci ha portato a pensare che poteva diventare sede per accogliere e esporre opere artistiche, e che queste potevano diventare un’occasione importante per lavorare con i nostri anziani”

La struttura Marina di Levante ha un lungo porticato che profila l’edificio sul lato che guarda il mare e da alcuni pini marittimi che separano la struttura dalla spiaggia. La bellezza indiscutibile del posto è apprezzata dagli anziani ed è un elemento che aiuta nel difficile percorso di invecchiamento e malattia che segna il vissuto degli ospiti della Rsa.

“Siamo quindi andati alla ricerca di artisti che ci potessero aiutare a portare avanti un progetto sicuramente particolare, e alcuni pittori hanno sposato con entusiasmo la nostra idea – continuano dalla struttura –: per primo il pittore Riccardo Salusti, che ha dato la sua disponibilità, conoscendo ed incontrando i nonnini, portando le sue opere e cercando un contatto e interazione con gli ospiti”.

Da lì, altre pittrici sono state coinvolte ed anche Dora Pianezzola e Rita Brucalassi hanno incontrato gli ospiti e il progetto ha preso forma, con lo scopo di avvicinare gli anziani alle fasi della creazione artistica, raccogliendone le impressioni, le suggestioni e stimolandone la fantasia. Il lavoro dei pittori è stato portato in Rsa con bozzetti, video e immagini fotografiche, ma anche con dimostrazioni di fronte ai nonnini, che hanno assistito utilizzando essi stessi matite e colori.

“Gli ospiti sono stati incoraggiati ad esprimersi – aggiungono dalla struttura – in merito a questa esperienza e le loro suggestioni sono state raccolte, anche per futuri progetti. Nel frattempo questo lavoro effettuato ha generato una mostra, organizzata sotto il portico della Rsa, con i quadri dei pittori che hanno accompagnato i nonnini in quest’anno di progetto”.

Sarà una giornata di festa aperta ai familiari e ai volontari, sabato primo luglio, che si concluderà con l’esibizione, alle 18.00 del Leopoldo Gospel Choir.

“Sarò presente per vedere questo quel progetto legato al centenario – dichiara il sindaco Andrea Benini -, per salutare e ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo bel progetto, per dare un abbraccio a tutti i nonnini della nostra Rsa, che in questi ultimi anni ha vissuto momenti di particolare criticità, insieme a tutta la città intera, che li ha sempre seguiti con apprensione e infinito affetto. Lo stesso affetto che voglio esprimere, a nome di tutta la città, alla nonnina ospite Iva Ferri, per la quale ieri è stata organizzata in Rsa una grande festa con una torta e 100 candeline“.