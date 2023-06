“Il vestito della sposa”: una commedia per aiutare Insieme in Rosa

Follonica (Grosseto). Al Casello idraulico di Follonica, domenica 25 giugno alle 17.30, si terrà la commedia teatrale allegra e brillante “Il vestito della sposa“, scritta da Massimo Valori, con la regia di Monia Baldini.

Con l’ingresso, una donazione da 10 euro, si sosterrà l’associazione Insieme in Rosa che ha organizzato l’evento, in collaborazione con la famiglia Cenerini, in memoria della “fatina” Anna Bardini, e con il gruppo teatrale amatoriale “Alti e Bassi al Teatro”.

La donazione

Il ricavato servirà per donare all’ambulatorio di oncologia tiroidea dell’ospedale Misericordia di Grosseto un ecografo portatile per l’individuazione dei carcinomi alla tiroide.