Icy Subzero sbarca in Maremma: il trapper romano ospite del Disco Village

Follonica (Grosseto). Di nuovo la musica del momento al Disco Village.

Sabato 24 giugno il djset è affidato a Icy Subzero. Il trapper romano da molti mesi sta dominando le classifiche e i trend di TikTok con i suoi brani.

Matteo d’Alessio, classe ’99, è riuscito ad affermarsi nel panorama musicale italiano, con tante collaborazioni in attivo e un futuro ancora da scoprire. Tutto inizia da YouTube dove nel 2018 esordisce, avendo da subito un importante seguito: ma la svolta è nel 2022 grazie a TikTok e alle prime canzoni diventate virali nell’estate.

E adesso è tempo di djset e di Disco Village per un’altra notte da non perdere.

Ma non solo: oltre alla musica del momento c’è, come sempre, la ricercatezza del privè Baluba, con la sua musica e la sua location uniche.

L’apertura è alle 23, per informazioni contattare il numero 331.9114998, Disco Village – Baluba è a Follonica, in via Sanzio.