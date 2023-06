Miles sbarca in Maremma: il rapper ospite del Disco Village

Follonica (Grosseto). A 8 anni ha avuto la prima consolle. Ha solo 21 anni ed è uno dei dj più amati dal pubblico delle discoteche italiane. Miles, all’anagrafe Nicolò Pucciarmati, sta girando l’Italia con la sua musica e sabato 17 giugno sarà al Disco Village per far divertire gli ospiti della discoteca.

Dai primi remix su YouTube ai primi passi in Machete, passando per le hit come “Drippin’ in Milano” di Anna, il suo successo è dilagante, è un bravissimo dj e ora anche un rapper di tutto rispetto.

La carriera

La sua fama inizia con i remix che carica in streaming, arriva poi il sodalizio con Machete. E Lazza è il primo artista Machete a cui Miles firma il beat d’esordio. Nello stesso anno firma anche Roberta per Beba. Prima Star Wars con Crookers e Massimo Pericolo nel Machete Mixtape 4 e poi ke kringe xd con thaSup e il successo ormai accoglie Miles come un fiume in piena. Non ha neanche 18 anni. Tempo di produrre un paio di pezzi per Doll Kill e Nitro e nell’aprile 2020 esce il primo Ep di Miles, “Glitched Years”. Dopo la partecipazione nel Bloody Vinyl 3 di Machete, Miles firma un beat immenso nel Red Bull 64 Bars di Nitro, a dicembre. Nel 2021 esce allo scoperto: inizia a mostrare il suo volto, che prima difficilmente mostrava in pubblico, e inizia anche a mettere a segno serate come dj. Ma il suo punto più alto dell’anno lo raggiunge firmando, tra le altre hit, “Drippin’ in Milano” di Anna. Forse, la hit dell’anno. Altro colpo da maestro: la produzione di alcuni brani in “Trenches Baby”, il disco di Rondodasosa.

E anche al privè Baluba sarà festa con l’evento LipStix con i dj Guglielmo Nasini e Leonardo Blanchard: un’atmosfera cool per una notte elegante e sensuale.

L’apertura della discoteca (via Sanzio, Follonica) è alle 23: per informazioni è possibile consultare il sito www.discovillage.it, per prenotazioni chiamare il numero 331.9114998.