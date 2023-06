“La voce di ogni strumento”: raccolti 1.448 euro per La Farfalla grazie a The Quartetto Euphoria

Follonica (Grosseto). “Dopo The Quartetto Euphoria a Follonica, la stagione musicale 2022/2023 ‘La voce di ogni strumento’ giungerà al termine il 21 giugno a Punta Ala, al Belvedere dello Sparviero, con la festa della musica nel solstizio d’estate. Siamo soddisfattissimi e pieni di orgoglio per ogni concerto che abbiamo realizzato, tutti sold out”. A parlare così è Gloria Mazzi, presidente di A.Gi.Mus, l’associazione grossetana promotrice di tante iniziative e progetti nel capoluogo e in tutto il territorio maremmano.

In occasione dei 100 anni della città di Follonica, A.Gi.Mus ha organizzato in collaborazione con il Comune, con il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Grosseto e con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, il concerto The Quartetto Euphoria che è stato un successo travolgente, superiore a ogni aspettativa. Le quattro musiciste hanno suonato e interpretato i più grandi artisti di tutti i tempi con la loro eccellenza artistica e la loro vis comica: il pubblico le ha applaudite partecipando a tutta l’esibizione con il risultato di essere un corpo unico unito dalla musica.

La raccolta fondi

Alla fine della serata sono stati raccolti 1.448 euro che saranno donati a La Farfalla OdV, che proprio domenica ha inaugurato la nuova sede di Grosseto a Villa Elena Maria.

“Grazie al Comune di Follonica che ha dato il suo contributo – prosegue Gloria Mazzi -, alla Conad, all’Istituto ‘Leopoldo II di Lorena’ per il servizio del catering buffet che è stato eccezionale, grazie alla Cantina sociale del Morellino per aver fornito il vino e a Nannoni Grappe per i gin e per i cocktail. ‘La voce di ogni strumento’ testimonia come la sinergia di un territorio produca sempre risultati eccezionali. Sono grata, come presidente di A.Gi.Mus che tante aziende ci siano così vicine e sostengano la musica”.

“Questo spettacolo – dichiara il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Giuseppe Adinolfi – è stata una stupenda opportunità per l’Arma di aprire le proprie sedi alla città e per i cittadini di conoscere l’Arma in una veste inconsueta attraverso il veicolo della musica“.

“I Carabinieri per la Biodiversità – commenta il Comandante del Reparto di Follonica, Colonnello Giovanni Quilghini -, ospitando il concerto nella prestigiosa sede del Palazzo Granducale, si uniscono alle celebrazioni per la ricorrenza dei 100 anni dalla istituzione del Comune di Follonica. Attraverso l’arte si è sottolineata l’unione con la comunità di Follonica, cresciuta intorno alla ferriera, cui la foresta ha contribuito in modo determinante. Come allora l’apporto fu indispensabile per il carbone, oggi lo è per i servizi ecosistemici offerti dai boschi che ancora ci circondano, la cui conservazione è l’unico porto sicuro per l’avvenire.”

Appuntamento con l’ultimo concerto de “La voce di ogni Ssrumento” mercoledì 21 giugno alle 20.45 al Belvedere dello Sparviero a Punta Ala, con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e il direttore Andrea Colombini, che presentano un programma tutto dedicato al compositore Ludwig van Beethoven. Durante la serata sarà possibile ascoltare due tra le sinfonie più eseguite e più famose del compositore tedesco: la Sinfonia n. 5 in Do minore, famosa per il suo incipit iniziale soprannominato “Il destino che bussa alla porta”, e la Sinfonia n. 7 in La Maggiore, famosa per la sua “Marcia funebre” del secondo movimento che, come disse il compositore è “Una delle mie opere meglio riuscite”.

Ingresso a offerta per scopi benefici.