Medicina, mitologia e letteratura: ecco la conferenza emozionale “La pelle, un abito per la vita”

Follonica. Domenica 11 giugno, alle 18, nella sala Auser “I tre Saggi”, in via Nenni a Follonica, si terrà l’evento “La pelle, un abito per la vita”, conferenza emozionale tra medicina, mitologia e letteratura, nel quale, si parlerà di Dermatologia.

Il tema sarà affrontato da un punto di vista medico-scientifico dal dottor Roberto Cavagna, specialista in Dermatologia, mentre al professor Giacomo Moscato, docente di Letteratura e Storia, attore e regista del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto, saranno affidate le incursioni letterarie, narrate attraverso la tecnica teatrale dello storytelling.

‘incontro è promosso dall’Auser della provincia di Grosseto, è organizzato dal centro sociale Auser “I tre Saggi” di Follonica e si avvale della collaborazione degli studi medici Serafini di Follonica.

Saranno presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune di Follonica, Alessandro Ricciuti, e la presidente dell’Auser provinciale Vera Bartalucci. Moderatrice sarà Claudia Dondoli, coordinatrice del progetto centro studi del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio.

L’ingresso sarà gratuito e, al termine dell’evento, sarà offerto un aperitivo.