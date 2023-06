Giornata mondiale delle api: un pomeriggio di laboratori nell’area dell’ex Ilva

Follonica (Grosseto). Domenica 11 giugno si terrà l’ultima delle iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni e legate al progetto del Comune di Follonica e delle cooperative Arcobaleno e Melograno. L’evento, previsto il mese scorso, era stato spostato per maltempo.

Per l’occasione verrà celebrata la “Giornata mondiale delle api”. Parteciperanno la cooperativa Arcobaleno, con un laboratorio creativo, la Vab e la libreria AltriMondi, con un laboratorio di letture.

«La finalità di questi incontri è quella di tessere rapporti tra cittadini e cittadine, associazioni e realtà locali – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri -. Lo spunto è stato quello di un bando della Regione Toscana per le politiche giovanili. È stato scelto di evidenziare alcune date legate a ricorrenze particolari, come la giornata della terra, per costruire dei momenti collettivi. Volevamo organizzare azioni concrete per coinvolgere le ragazze e i ragazzi nella tutela dell’ambiente e del patrimonio che abbiamo».

Il programma

Domenica prossima, a partire dalle 15.30, si terrà il laboratorio “Il filo delle Stelle”, dell’artista Lilian Mattuschka, realizzato assieme alle scuole primarie e dell’infanzia dell’istituto comprensivo Follonica 1. Alle 16, invece si terrà il laboratorio “Apilla fior fior d’ape”, una storia raccontata attraverso la tecnica Kamishibai – teatro di carta. A seguire verrà organizzato un laboratorio didattico-artistico dal titolo “L’alveare dei talenti”, a cura di Martina Pagliucoli.

Tutti i laboratori si terranno nell’aula all’aperto Aria, all’interno dell’area ex Ilva.