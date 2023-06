Boro Boro e Diss Gacha: i due artisti protagonisti al Disco Village

Follonica (Grosseto). Sabato 10 giugno al Disco Village arrivano due ospiti d’eccezione: Boro Boro e Diss Gacha. Sono all’apice del loro successo. Boro Boro è da qualche anno che calca le scene del rap italiano, passando anche dal palco di XFactor. Diss Gacha (nella foto) è in attività dal 2019, quando pubblicò il primo freestyle “No Smoke”, prima su Instagram e poi su YouTube. I loro stili insieme sono una vera scarica di adrenalina.

Boro Boro

Boro Boro, Federico Orecchia all’anagrafe, è nato a Torino nel maggio 1996 e si è avvicinato molto presto alla musica, a 15 anni. Con il nome Boro Boro nel 2017 ha esordito col primo singolo “Rapper Gamberetti”, che ha portato l’anno successivo a X Factor. Con Mambolosco ha pubblicato il singolo “Lento”, prodotto da Don Joe e certificato doppio platino, che lo ha confermato tra le stelle del panorama trap e rap italiano. E di successi ne sono arrivati altri. Dopo aver collezionato 7 dischi di platino, 1 disco d’oro, milioni di view e stream, è arrivato il featuring con la regina del twerk e del reggaeton Elettra Lamborghini, “Delincuente”. E poi c’è il brano “Coco Chanel”, con Oriana Sabatini, attrice e cantante di Buenos Aires conosciuta al pubblico anche per essere la compagna del calciatore Paulo Dybala.

Diss Gacha

Diss Gacha, all’anagrafe Gabriele Pastero, è un rapper di Torino, i social sono stati la vetrina perfetta con il quale si è riuscito a distinguere grazie a uno slang molto particolare che si discosta da quello utilizzato in molte canzoni drill nostrane. Il suo “urban dictionary” è fortemente influenzato dal mondo latino americano, utilizzando termini in messicano e spagnolo.

L’apertura della discoteca (via Sanzio, Follonica) è alle 23: per informazioni è possibile consultare il sito www.discovillage.it, per prenotazioni chiamare il numero 331.9114998.