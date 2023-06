Musica e solidarietà: il Quartetto Euphoria in concerto nel giardino del palazzo granducale

Follonica (Grosseto). Venerdì 9 giugno, alle 20, il bellissimo giardino del palazzo granducale di Follonica, sede del Reparto Carabinieri Biodiversità, ospiterà il concerto del Quartetto Euphoria, una formazione di archi unica nel suo genere.

Il concerto

Musica e talento si fondono con l’energia e il divertimento, scardinando gli stereotipi del concerto classico: l’appuntamento con il Quartetto Euphoria è un evento molto particolare da segnare in agenda. L’evento è organizzato da A.Gi.Mus Grosseto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, insieme al contributo e al sostegno del Comune di Follonica in occasione dei cento anni della città. Il ricavato del concerto sarà devoluto all’associazione la Farfalla onlus. L’evento è stato organizzato nell’ambito delle celebrazioni dell’Arma dei Carabinieri del 5 giugno.

Il gruppo

Il Quartetto Euphoria, fra le pioniere della musica comico-classica femminile, è composto da Marna Fumarola e Suvi Valjus (violini), Hildegard Kuen (viola) e Michela Munari (violoncello). Il Quartetto nasce nel 1999 dalla fantasia della Banda Osiris di trovarsi affiancati da un quartetto d’archi comico. I loro esilaranti spettacoli teatrali, uniti alle qualità accademiche di un quartetto d’archi classico, chiamano le collaborazioni con artisti di fama internazionale, tra cui Max Gazzè, Stefano Bollani, Skin, il duo Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Ron, l’ Orchestra di Piazza Vittorio, Dario Vergassola e Justin Hayward dei Moody Blues.

Il Quartetto Euphoria riscuote ampi successi di critica e di pubblico e viene invitato come ospite in numerosi eventi nazionali ed internazionali, come alla Film Commission del Festival di Cannes 2005, al 30° Premio Tenco, alle Olimpiadi di Torino 2006 e al Festival Musicultura 2011. Spesso ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive Rai, come Quelli che il calcio, Parla con me con Serena Dandini, Che tempo che fa, Scalo 76, Zelig off di Mediaset e nelle trasmissioni del Comedy Central, il Quartetto Euphoria continua a spingere i limiti della comicità femminile e i confini della musica classica oltre le prassi in modi inaspettati, improbabili e, soprattutto, come vogliono loro.

I biglietti

Biglietti disponibili su www.ticketgate.it/event/the-quartetto-euphoria/

Intero 12 euro, ridotto 8 euro (studenti fino a 19 anni, possessori di carta Conad e della tessera di Fondazione Grosseto Cultura). Informazioni: www.agimusgrosseto.it, tel. 339.7960148, e-mail agimus.grosseto@agimus.it.

Main partner dell’evento sono Castagneto Banca 1910 e Conad.