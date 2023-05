Mambolosco fa tappa in Maremma: il rapper ospite del Disco Village

Follonica (Grosseto). Giovedì primo giugno è di nuovo festa al Disco Village.

Dopo l’attrice e cantante Clara Soccini della fiction “Mare fuori”, stavolta l’ospite d’onore è Mambolosco. Il rapper vicentino non ha bisogno di presentazioni: con più di un milione di follower, le sue canzoni diventano hit e la sua carica si fa sentire nel mondo trap italiano. Il suo nuovo singolo, “Karma”, vede la collaborazione di Rondodasosa, altro artista amato dalle nuove generazioni. Il brano arriva a pochi mesi dall’uscita di “Pochi pochi”, con cui Mambolosco, che ad oggi conta 863 milioni di stream combinati su tutte le piattaforme e 1.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ha dato il benvenuto al nuovo anno. Il brano è uscito dopo essere diventato virale su TikTok e dimostra ancora una volta quanto il rapper di Vicenza sappia dettare i “trend” del momento ed esprimersi attraverso qualsiasi canale di comunicazione.

Il Baluba

E non solo: al privè Baluba c’è un evento molto amato dagli ospiti della discoteca. Torna “Black Empire”, con la musica e i look del momento, per una notte tutta da vivere. L’apertura è alle ore 23, per informazioni contattare il numero 331.9114998, Disco Village – Baluba è a Follonica in via R.Sanzio.