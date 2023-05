Da “Mare fuori” al Disco Village: Clara Soccini ospite della discoteca

Follonica (Grosseto). Sabato 27 maggio, al Disco Village, c’è Clara Soccini, attrice della serie di successo “Mare fuori” e autrice del brano diventato disco di platino, “Origami all’alba”. Inizia ufficialmente la stagione della discoteca e del suo privè Baluba e il primo ospite è uno dei volti più amati dalle nuove generazioni.

La cantante e attrice

Clara Soccini è nata nel 1999 a Varese: ha iniziato a cantare sin da bambina, ma la vera svolta nella sua carriera è arrivata durante il primo lockdown, quando ha iniziato a pubblicare i suoi pezzi su Instagram. E Clara è anche un’attrice: è una delle new entry della terza stagione della serie tv targata Rai, “Mare fuori” in cui interpreta Giulia (soprannominata Crazy J), una trapper milanese. Durante le puntate, Clara Soccini ha avuto l’occasione di cantare due canzoni scritte realmente da lei ed inoltre ha interpretato il pezzo “Origami all’alba”, scritto da Matteo Paolillo (Edoardo nella serie) e prodotto da Lolloflow. La canzone ha avuto enorme successo tra il pubblico anche dopo la fine della serie tv e ha conquistato il disco di platino.

E, oltre al Disco Village, come sempre gli ospiti del locale troveranno anche le atmosfere più ricercate che si ispirano ad un’isola magica del privè Baluba. Sabato 27 maggio l’apertura è alle 23, per informazioni contattare il numero 331.9114998. Disco Village – Baluba è a Follonica, in via Sanzio.