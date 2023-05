Torna il raduno bandistico in città: in centro un weekend all’insegna della musica

Follonica (Grosseto). Questo fine settimana Follonica sarà invasa dalle note dell’undicesima edizione del raduno bandistico, tornato quest’anno dopo lo stop dovuto alla pandemia. Si tratta della principale manifestazione annuale organizzata dall’associazione bandistica cittadina, che si è costituita nel 1890.

«Il raduno è un’attività complessa, che viene preparata nell’arco di un intero anno – spiega il sindaco Andrea Benini – e che porta a Follonica tantissime persone. Siamo felici di poter ospitare di nuovo questa bella manifestazione, che torna in città dopo un lungo periodo di fermo, dovuto al periodo pandemico. L’evento è significativo anche in termini numerici proprio per la quantità di musicisti che richiama».

Sabato 27 e domenica 28 saranno a Follonica il complesso bandistico Ponte sull’Aniene, il complesso bandistico La Diana, la banda cittadina “A. Galantara” Piombino, il complesso musicale Città di Collecchio e, ovviamente, la filarmonica “G. Puccini” Città di Follonica.

Il programma

Il programma di sabato 27 maggio: i complessi bandistici di Ponte sull’Aniene e di Cervara di Roma si esibiranno alle 17 in piazza Guerrazzi.

Il programma di domenica 28 maggio: alle 10.30 si terranno le sfilate per le vie del centro di Follonica della banda Galantara di Piombino e del complesso musicale Città di Collecchio. Durante il pomeriggio, a partire dalle 16, si terrà la parata delle bande sul lungomare viale Italia, che passerà poi da corso Carducci.

Il concertone verrà organizzato in piazza Sivieri a bande unite.