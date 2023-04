“Lo Stallo”: Sergio Sgrilli sul palco del Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). “Lo Stallo”, il cui titolo allude a quella particolare conclusione del gioco degli scacchi in cui «la partita non ha vincitori né vinti, è immobile, eternamente sospesa», è il racconto di un uomo che si sente incapace di un gesto qualsiasi che possa ridare un senso al mondo e alla vita.

Protagonista, in veste di attore e cantante, è Sergio Sgrilli che, dopo l’apertura del 2015, calca per la prima volta il palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica il prossimo 12 maggio alle 21.15. Con lui sul palco il gruppo musicale dei Khorakhanè – coautori delle musiche assieme a Fabrizio Federighi – e il polistrumentista Luca Ravagni, musicista per Giorgio Gaber nei suoi tanti tour lungo la penisola.

Lo spettacolo

Tra serie riflessioni e momenti comici, Sgrilli ci accompagnerà in un viaggio nel nostro presente, nelle nostre nevrosi, negli aspetti più intimi della vita. La difficoltà di amare, la questione femminile, la mancanza di slanci vitali, la sessualità, la solitudine, la vecchiaia, il dilagare assurdo e irrazionale della violenza, la morte, sono tutti temi che ci costringe ad affrontare, con analisi spietate e l’intelligente leggerezza dell’ironia. E così, se all’inizio dello spettacolo ci si chiede se «il buio che vedo e che forse c’è / non è nel mio tempo ma è dentro di me», alla fine si ammette che, seppure messi costantemente alla prova dalla complessità dell’esistenza, c’è ancora qualcosa che possiamo fare, qualcosa che dipende soltanto da noi.

“Lo Stallo” è l’ultimo spettacolo teatrale scritto da Sandro Luporini, geniale pittore e scrittore viareggino che è stato per oltre trent’anni coautore di Giorgio Gaber e che con lui ha inventato il Teatro Canzone. Lo spettacolo, un’alternanza di canzoni e monologhi, è stato affidato proprio a Sergio Sgrilli. Del resto anche Sgrilli, come l’indimenticato artista milanese, proviene dalla ribalta nazionale degli spettacoli di cabaret e dagli appuntamenti televisivi in prima serata. Anche lui non è nuovo, però, a ruoli che non siano solo comici e oggi, superando quella veste con la quale è conosciuto e amato dal pubblico della sua città, si ripropone con un testo autoriale carico di potenza espressiva. Un testo, tra l’altro, che contiene quei momenti comici dove Sgrilli ci mette del suo, firmando, con la benedizione del maestro Luporini, finanche la regia dello spettacolo.

La produzione è affidata alla DeepSide Music di Fabrizio Federighi (anche in questo caso “made” in Follonica), in collaborazione con Mpl Communication di Viareggio. Federighi è altresì direttore artistico del progetto, che – come da lui stesso annunciato – molto presto diventerà un vinile. Le musiche sono di Simone Baldini Tosi, Marco Canepa, Fabrizio Coveri, Giulio D’Agnello, Pier David Fanti, Fabrizio Federighi, Meme Lucarelli, Chiara Riondino, Matteo Scheda.

Biglietti

Biglietti su https://leopolda.adarte.18tickets.it/event/12251