“Feste”: lo spettacolo di Familie Flöz chiude la stagione teatrale

Follonica (Grosseto). In una maestosa villa sul mare fervono i preparativi per la festa di un matrimonio.

Arriva al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, domenica 23 aprile, alle 21.15 “Feste” di Familie Flöz, in coproduzione con Theaterhaus Stuttgart, Theater Duisburg, Theater Lessing Wolfenbüttel. sostenuto dal Fondo culturale della Capitale.

Lo spettacolo

L’opera, che chiude la stagione teatrale follonichese, vede sul palco Andres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk per la regia di Michael Vogel. La compagnia tedesca Familie Flöz riesce a incantare con il suo teatro in maschera, senza dimenticare temi importanti, come il conflitto sociale, dando vita a uno spettacolo in poetico equilibrio tra tragedia e comicità.

Dietro la villa, dove sta per avvenire la festa, si nasconde un cortile, sporco e caotico; un luogo dove il personale lavora senza sosta per cucinare, preparare, sorvegliare, pulire, ordinare. I personaggi di “Feste” fanno del loro meglio per assicurare l’approvvigionamento e il perfetto funzionamento della magnifica casa sul mare. Condannati però a rimanere fra i deboli e i vinti, lottano per la loro dignità e il rispetto da parte dei ricchi padroni. Ma improvvisamente il mare scompare, lasciando solo un deserto di sabbia e pietra. Per un momento, tutto si ferma. La musica, tuttavia, suona ancora e ancora più forte, perché la celebrazione dell’amore deve continuare con tutti i mezzi. “Feste” è una favola per adulti senza parole. Una storia tragicomica sul perseguimento della felicità individuale, ma dietro la quale c’è di più: come gli angeli di Paul Klee, le maschere testimoniano con la loro silenziosa immobilità l’impetuosa follia del progresso.

La compagnia Familie Flöz fa teatro servendosi di mezzi che vengono “prima” del linguaggio parlato: ogni conflitto si manifesta prima di tutto nel corpo ed è l’origine di ogni situazione drammatica. Tutte le pièce teatrali proposte hanno origine da un processo creativo-collettivo, nel quale tutti gli interpreti fungono anche da autori di figure e di situazioni. Nel corso di svariate improvvisazioni, il gruppo individua un tema, raccoglie materiale drammatico e ne discute ancora molto a lungo, prima di mettere in gioco le maschere. E proprio come un testo, una maschera porta con sé non solo una forma, ma anche un contenuto.

Il paradosso fondamentale della maschera, cioè il fatto di celare un viso animato dietro una forma statica e con essa di creare figure viventi, costituisce per l’attore una vera e propria sfida da raccogliere non solo per l’attore, perché la maschera prende vita innanzitutto nell’immaginazione dello spettatore, che in questo modo ne diventa, in una certa misura, anche il creatore.

L’incontro con gli attori

Prima dello spettacolo, alle 18.30, nella sala “Allegri” sarà possibile assistere all’incontro con la compagnia a cura del Cantiere cultura Follonica. Sarà anche possibile partecipare alla cena in teatro, grazie alla collaborazione con l’associazione Ristoranti Follonica. A curare la cena di giovedì, che avrà inizio alle 19.45, sarà il ristorante John Tartarino (per prenotare ufficio Iat, tel. 0566.52012).

Collegato a questo incredibile spettacolo è previsto un altro appuntamento: una masterclass in Fonderia, sabato 22 aprile.

I biglietti

I biglietti per “Feste” possono essere acquistati allo Iat, ufficio informazioni turistiche di Follonica, di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), online sul sito www.leopolda.adarte.18tickets.it o alla biglietteria del teatro, il giorno dello spettacolo, dalle 20. Questi i costi: primo settore intero 24 euro, ridotto 20 euro; secondo settore 19 euro intero, 15 euro ridotto. Hanno diritto alla riduzione le persone sotto i 25 anni e sopra i 65 anni.

Tutte le informazioni sulla programmazione sul sito: https://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/.

Foto di Simon Wachter